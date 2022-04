Va in Giro, tutte le tappe della prima settimana

Si è chiusa la prima settimana di Va in giro, il tour in bicicletta e a piedi che per un mese attraverserà tutta la provincia di Varese (qui il programma con tutte le tappe). Di seguito potete trovare, per ogni tappa, il racconto della giornata in diretta e anche l’articolo che spiega come poter rifare quel percorso, a piedi o in bicicletta, con le foto e i video realizzati, con la pioggia o con il sole.

Galleria fotografica VA in giro tappa uno Maccagno Lago Delio 4 di 31

TAPPA Nr.1 – Da Maccagno al Lago Delio a piedi

TAPPA Nr.2 – Dal Lago Delio a Monteviasco a Piedi

TAPPA Nr.3 – Da Monteviasco al Rifugio Campiglio di Pradecolo a piedi

TAPPA Nr.4 – Da Preadecolo a Luino a piedi

TAPPA Nr.5 – Da Luino a Laveno in bicicletta

TAPPA NR. 6 – Un anello a piedi intorno all’Eremo di Santa Caterina