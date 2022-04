Da Monteviasco a Pradecolo a piedi

Un cammino di montagna con sentieri che salgono, raggiungono alpeggi, vette e sconfinano nel vicino Canton Ticino con una delle vette più note: il Lema.

Tracce in formato GPX, KML e FIT

Qui potete trovare e scaricare la traccia e le informazioni utili per percorrere la tappa:

Il percorso parte da Monteviasco. Si attraversa il caratteristico borgo fatto di pietra e ricco di storie per prendere il sentiero che porta velocemente all’Alpe Corte. Ormai restano i ruderi dell’antico alpeggio.

Dall’alpe si resta nel sentiero basso rispetto alla Capanna Merigetto fino a salite al passo d’Agario che si trova sul sentiero della traversata tra il Monte Lema e il Tamaro. Si oltrepassa il confine con un percorso ormai tutto in cresta.

Il sentiero aggira diverse cime e dalla partenza in circa tre ore e mezza si arriva in cima al Monte Lema.

Dal Lema il grosso è fatto perché si scende a Pradecolo. Due possibili sentieri: per l’Alpone con una deviazione che poi permette di entrare in una splendida faggeta, oppure per il percorso più diretto che in meno di un’ora vi porta al rifugio Pradecolo.

La vista dal rifugio Campiglio