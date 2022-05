Sabato 21 maggio alle ore 17 presso la ex Colonia Elioterapica di Germignaga, un concerto del Gruppo musicale De Terra a sostegno dei progetti di Emergency

Sabato 21 maggio alle ore 17 presso la ex Colonia Elioterapica di Germignaga, ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) e Associazione Pro Loco di Germignaga, con il patrocinio del Comune di Germignaga e la collaborazione del Gruppo volontari Emergency di Varese, propongono

Intrecci di suoni, intrecci di genti

Un concerto del Gruppo musicale DE TERRA a sostegno dei progetti che EMERGENCY o.n.g o.n.l.u.s. ha attivi in Italia ed all’estero.

ANPI Luino e Pro Loco Germignaga proponendo questo evento, che avrà come scenario il suggestivo edificio proteso sul lago dalla ex Colonia elioterapica, conosciuta a Germignaga come: “La bislunga”, vogliono dimostrare di condividere i valori cui Emergency, associazione fondata a Milano nel 1994 si ispira, offrendo cure gratuite e di alta qualità a vittime delle mine antiuomo, della guerra, della povertà e promuovendo una cultura di pace.

L’Associazione fondata da Gino Strada ha curato da quel lontano 1994 oltre 12.000.000 di persone in Italia e nel mondo ed è attualmente attiva in 8 paesi.