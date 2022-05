Pre Njmegen 2022, a Malnate ci si prepara per fare festa

Il tendone dell’area feste di via Pastore è stato ricomposto ed è ora funzionante. Tutto è pronto per l’edizione 2022 della Pre Njmegen, la manifestazione di Malnate iniziata nel 1972 e che ogni primavera è un appuntamento fisso per la comunità malnatese.

Il programma definitivo deve ancora essere ufficializzato, ma le date sono già state fissate: dal 26 maggio al 13 giugno, ogni sera, all’area feste di via Pastore ci sarà l’occasione di ritrovarsi tra burraco, serate danzanti e spettacoli di cabaret. Non mancherà la cucina con la sempre vasta proposta gastronomica.

L’appuntamento con la marcia è invece per domenica 5 giugno.

Tutto è pronto per fare festa.