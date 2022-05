Un week-end ricco di eventi in valle Olona

Sarà per la voglia di riappropriarsi di spazi all’aperto in cui incontrarsi, per l’importanza del vivere in comunità, o per l’instancabile energia di enti e associazioni, sempre pronti ad organizzare eventi, sarà per una di queste ragioni o per tutte, ma questo fine settimana in valle Olona c’è davvero l’imbarazzo della scelta sul come trascorrere il tempo libero.

Arte

Chi ha voglia di immergersi nell’arte, potrà farlo sabato 7 e domenica 8 a Gorla Maggiore, dove alla Torre Colombera ci sarà la mostra “Il mondo animale nell’arte”, in cui verranno esposte le opere di alcuni giovani artisti dell’Accademia di Belle Arti di Brera. Ingresso libero e gratuito.

Streetfood

Sabato sera, il 7 maggio, la Pro loco di Castiglione Olona presenterà un “Aperitivo in terrazza”: al Castello di Monteruzzo ci saranno alcuni food truck che proporranno diverse proposte enogastronomiche, per un aperitivo, una cena o un dopocena tutto da gustare, con vista sul borgo quattrocentesco. Disponibile anche il servizio d’asporto. A poca distanza, a disposizione dei più piccoli, il parco giochi inclusivo nel parco del Castello.

Botteghe Aperte

Domenica 8 maggio a Gorla Minore non sarà necessario prendere l’auto: i cittadini potranno infatti godere del loro paese grazie a “Botteghe Aperte”, amata manifestazione organizzata dall’associazione “Gorla che lavora”. Le vie centrali, via Veneto e via Roma, verranno chiuse e i gorlesi potranno visitare banchetti e stand allestiti da commercianti, artigiani e associazioni locali.

Biciclettata

Chi vorrà invece montare in sella potrà farlo grazie agli Amici della Ferrovia della Valmorea, che hanno organizzato una pedalata dal casello di Prospiano fino a Gornate Olona, lungo il sedime ferroviario del trenino che attraversava la valle Olona. Una volta a destinazione, i partecipanti potranno visitare il Monastero di Torba, bene Fai ricco di fascino e storia.

Visite guidate

Quanti possono affermare di conoscere davvero il posto in cui vivono? A questo devono aver pensato gli organizzatori di “Conosciamo e valorizziamo il nostro territorio”, l’iniziativa culturale dell’assessorato alla Cultura di Gorla Maggiore. Tante le visite ai monumenti gorlesi in programma: si inizia domenica 8 maggio con la visita alla Torre Colombera e ai cortili del Canton Lombardo con la guida Simona Gamberoni.

Camminata benefica

Dopo una settimana di eventi proposti all’interno della kermesse “La Forza è Donna”, domenica 8 maggio a Cairate si terrà la camminata “Io corro, e tu?”, la cui iscrizione è aperta a tutti e che prevederà un percorso tra Cairate e frazioni. L’intero ricavato sarà devoluto a E.VA Onlus

Ambiente

Domenica 8 maggio a Castiglione Olona, dopo la serata di streetfood e divertimento al Castello di Monteruzzo di sabato, l’indomani si pensa all’ambiente: il Comune invita tutti i cittadini a ritrovarsi nel Parco Plis RTO per dedicare qualche ora a ripulire i luoghi che ci stanno a cuore, con guanti e sacchetti alla mano.

Solidarietà

A Fagnano Olona vince la solidarietà:

Associazione Negozianti Fagnanesi Pro Loco Fagnano Olona – VA e Protezione civile, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, hanno organizzato per domenica 8 maggio un pranzo per raccogliere fondi per le famiglie ucraine ospitate in paese.

Come dicevamo, c’è davvero l’imbarazzo della scelta fra così tante proposte, accomunate dal desiderio degli organizzatori di valorizzare bellezze naturali o artistiche del territorio sorto intorno all’asse del fiume Olona. Chi vorrà condividere le foto degli eventi a cui prenderà parte o immagini delle sue passeggiate lungo la ciclo-pedonale, potrà farlo sul gruppo Facebook di Varesenews “Oggi in valle Olona”.