Panchine con numeri telefonici antiviolenza. A Cairate la “Forza è donna”

Da sabato 30 aprile a domenica 8 maggio si terrà l’iniziativa “La forza è donna”. Dopo questo lungo periodo, che ha messo a dura prova le relazioni familiari e sociali, il comune di Cairate affronta un tema di stretta attualità. È proprio tra le mura domestiche che si consumano drammi molto spesso ignorati, e il periodo di quarantena, causa epidemia di covid19, ha tristemente favorito tali situazioni.

Lo scopo dell’iniziativa, nata nel 2017, proposta dal sindaco Anna Pugliese, dall’assessore ai servizi sociali Elena Blini e dall’assessore alla cultura Cristina Luoni, è sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema che spesso è sottaciuto.

Sabato 30 aprile, dalle ore 11, saranno inaugurate tre panchine, a Cairate, Bolladello e Peveranza. Le panchine riporteranno i numeri telefonici a cui rivolgersi in caso di violenza domestica. I numeri sono quelli del Servizio nazionale antiviolenza e di E.VA Onlus, nostro punto di riferimento sul territorio. Un gesto simbolico e pratico allo stesso tempo per dimostrare la vicinanza delle istituzioni verso le donne in difficoltà.

Nel pomeriggio, presso il monastero di Cairate, alle ore 16 sarà inaugurata la mostra “Giochi d’artificio – Installazioni sulla moda” a cura di Alessandro Ubezio. La mostra sarà aperta al pubblico fine settimana il sabato dalle 14 e 30 alle 18 e 30, e domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle 14:30 alle 18:30. Mercoledì 4 maggio alle ore 21, presso l’auditorium di Cairate, è in programma la conferenza “La donna dona forza”, sul tema del riscatto sociale femminile tramite testimonianze di donne del territorio.

Giovedì 5 maggio e giovedì 12 maggio, presso la palestra Kokoro Dai di Peveranza, vi sarà un corso gratuito di introduzione alla difesa personale, per imparare a gestire psicologicamente e fisicamente un’aggressione. Venerdì 6 maggio, in villa Recalcati a Varese, è in programma una cena di gala di beneficenza a favore di E.VA Onlus (prenotazioni entro il 30 aprile).

L’8 maggio, alle ore 10, partendo dal nuovo centro sportivo di via Garibaldi, la camminata “Io corro, e tu?”, la cui iscrizione è aperta a tutti e che prevederà un percorso tra Cairate e frazioni, concluderà questi eventi. Per la camminata, fondamentale è il contributo organizzativo della Fulgor Run e dell’Atletica Cairatese. L’intero ricavato sarà devoluto a E.VA Onlus. L’evento è patrocinato dalla Provincia di Varese e da Regione Lombardia. Invitiamo tutti a partecipare attivamente a tutte queste iniziative.