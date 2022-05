Varese ospiterà le finali della Next Gen Cup di Legabasket

Dopo aver ospitato un girone della ANGT, il torneo giovanile dell’Eurolega, grazie all’organizzazione della Academy, Varese e la Enerxenia Arena accoglieranno presto un altro appuntamento di basket giovanile d’alto livello. Nel fine settimana del 13 e 14 maggio infatti, si disputeranno a Masnago le Final Four della IBSA Next Gen Cup della Legabasket ovvero il torneo che vede impegnate le squadre under 19 legate ai sedici club di Serie A.

Questa volta a farsi carico dell’allestimento del torneo sarà direttamente la Pallacanestro Varese, sperando che i giovani biancorossi riescano a rientrare tra le migliori quattro: le fasi di qualificazione si tengono infatti a Pesaro tra domani (giovedì 5) e sabato 7 maggio con le 16 iscritte suddivise in quattro gironi. Le prime di ogni gruppo – si gioca sia alla Vitrifrigo Arena sia al PalaNord – otterranno il “biglietto” per le finali all’ombra del Sacro Monte.

L’Academy Varese è inserita nel girone A insieme a Reggio Emilia, Brindisi e Venezia e sarà rinforzata da due innesti provenienti da Bassano del Grappa, ovvero Tommaso Marangoni e Alessio Mazzotti.

«Grazie alla collaborazione con la Pallacanestro Varese – afferma il presidente di LBA Umberto Gandini – la fase finale della IBSA Next Gen Cup godrà di un palcoscenico prestigioso dove si sono scritte pagine memorabili della storia del basket nazionale ed europeo. Uno stimolo ulteriore per i ragazzi delle nostre squadre under 19 che saranno impegnate a Pesaro nei gironi di qualificazione per conquistare l’ambito traguardo della Final Four di Varese».

«Siamo onorati di poter ospitare a Varese un grande evento come le Final Four della IBSA Next Gen Cup, a testimonianza del solido rapporto che unisce Pallacanestro Varese alla Lega Basket Serie A – ribadisce Marco Vittorelli, presidente del club biancorosso – Siamo ancora più orgogliosi che questa manifestazione coinvolga le giovani promesse, che ci auguriamo siano in un prossimo futuro i protagonisti del nostro sport e che tornino di nuovo in campo dopo la sospensione dello scorso anno a causa della pandemia. Sarà una festa alla quale siamo lieti di partecipare in prima persona».