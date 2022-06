“C’era una volta il Western“ a Cavona di Cuveglio

Ha fatto più Sergio Leone per la conoscenza del “West” che non i libri di storia. Per questo l’American Southwest Museum e il Comune di Cuveglio invitano a un evento gratuito domenica 26 giugno con la partecipazione della Pro Loco: “C’era una volta il Western – un genere che attraversa la storia del cinema”, un corso di cinema a ingresso libero a cura di Andrea Chimento, organizzato dal museo stesso.

L’evento, una lezione sulla storia del cinema western dagli albori ai giorni nostri, si terrà domenica 26 giugno alle ore 17:00, in occasione della Sagra d’Inizio Estate (25 e 26 giugno) organizzata come ogni anno dalla Pro Loco di Cuveglio nell’area feste di S. Maria.

Il corso si terrà a ingresso libero presso i locali della Baita di S. Maria. Una prima volta per il Museo, che ha deciso di offrire al pubblico una “cavalcata” lunga oltre 100 anni attraverso uno dei generi più celebri e affrontati della storia del cinema e di Hollywood: il Vecchio West, la Corsa all’Ovest, le guerre tra i bianchi e gli indiani (le “Ombre Rosse”), gli sceriffi e i fuorilegge e la Guerra Civile Americana tra nordisti e sudisti. Un’idea nata dalla passione comune dei tanti visitatori del Museo per il cinema e l’immaginario western, anche grazie ai fumetti e al cinema di casa nostra come Tex Willer e lo “Spaghetti Western”.

A tenere il corso, con la collaborazione del direttore dell’American Southwest Museum Michele Gibin, sarà Andrea Chimento, docente universitario, critico cinematografico per Il Sole24Ore.com e direttore di Longtake. Per informazioni, scrivere a prolococuveglio@gmail.com oppure su Facebook: MuseoIndianoCuveglio o chiamare lo 0332 650107.