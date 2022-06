Finali nazionali a Rimini per il basket targato Uisp

NOTIZIARIO UISP del 22 giugno 2022

KATA FORMA, Si ricomincia da tre per il Vela di Arcisate – Terzo anno e terzo posto. Dopo i due Campionati Nazionali Uisp del 2020 e 2021 cancellati per Covid, fortunatamente si è riusciti a ripartire al terzo tentativo nel 2022. Terzo è anche il posto ottenuto nella classifica nazionale per società nella specialità del kata (forma), dalla società C.S. Vela asd Arcisate, svoltosi il 5 giugno a Guastalla (RE), che ha confermato una solida ripresa dopo il primo posto ottenuto anche al Campionato regionale 2022.

Nonostante le limitazioni imposte dai protocolli antiCovid agli sport da combattimento, e le ovvie difficoltà di allenarsi con le mascherine e la distanza, i ragazzi hanno ottenuto un ottimo risultato.

«Il livello tecnico generale deve sicuramente crescere per cercare di ritornare al livello pre-pandemia, ma sono certo che i responsabili del settore, con l’aiuto delle società, potranno programmare una nuova stagione piena di iniziative e che potranno coinvolgere maggiormente i giovani, valorizzando l’enorme potenziale tecnico presente in regione – spiega Filippo Sanfilippo, maestro di C.S Vela Asd Arcisate – Le società che hanno maggiormente sofferto questo lungo periodo di chiusura, con una drammatica diminuzione degli iscritti, tale da comprometterne la riapertura, potranno contare sull’aiuto di tutte le società che faranno squadra insieme a loro».

«La qualità del karate della Lombardia è riconosciuta in ambito nazionale e non solo, quindi l’impegno di tutti deve essere quello di non disperdere questo grande patrimonio e di fare crescere i giovani che dovranno essere il futuro della Uisp. Un altro vanto per la Lombardia è la qualità degli arbitri e dei presidenti di giuria, che hanno dimostrato ancora una volta, in questo campionato regionale, la propria professionalità ed imparzialità».

BASKET UISP, Finali Nazionali a Rimini –Dal 16 al 19 giugno si sono svolte a Rimini le finali nazionali dei campionati di basket Uisp, categorie Senior e Under 13 e Under 18: un centinaio di gare giocate in 4 giorni, con 58 squadre presenti provenienti da tutta Italia. Il Montello, che ha trionfato a Varese, ha vinto il secondo livello del campionato senior.

«E’ stato un successo pazzesco rivedere tanta gente in palestra ed aver portato più di 1000 persone a riempire gli alberghi di Rimini – dice Renato Vagaggini, il Responsabile Nazionale Settore Giovanile Uisp – . Dopo tanta sofferenza, la voglia di tornare a giocare a basket è ritornata ed è stata una grandissima festa quella che si è vista sui parquet riminensi. Vedere un ragazzo correre sui parquet, anziché incollato al computer o alla televisione, rappresenta la gioia più grande. Un grandissimo applauso agli organizzatori dell’evento, con cui ho avuto il piacere di collaborare, per la loro competenza e disponibilità: e la macchina organizzativa è già in pista, per ritrovarci tutti a partecipare a Rimini 2023».

VACANZE A 6 ZAMPE, Gita al lago di Garda per tutta la famiglia – Torna “Lago di Garda a 6 zampe”. Una vacanza dedicata a tutta la famiglia, amici a quattro zampe compresi, organizzata da Ciac (centro istruzione amici del cane) Asd affiliata a Uisp.

Da venerdì 2 a domenica 4 settembre, con prenotazione entro il 10 luglio, sarà possibile soggiornare al lago di Garda, nell’agriturismo B&B Cascina Reciago di Lonato del Garda, struttura interamente dedicata al gruppo. Sono disponibili camere matrimoniali e mini appartamenti con vista lago e terrazzo privato. Un’intera giornata sarà dedicata all’acquaticità, in una spiaggia attrezzata ad hoc per i nostri amici a quattro zampe. Ci saranno attività di ricerca a ludico ricreative a cura degli educatori di Ciac.

Quest’anno, più ancora rispetto al passato, la vacanza sarà occasione per trascorrere un momento di vita sociale all’insegna del divertimento e della spensieratezza, rilassandosi insieme, con tanti momenti conviviali.

Per informazioni chiamare Elena: 3476929732.