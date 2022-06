“Le Beatrici” in scena a Caldana per combattere il cancro

Uno spettacolo di beneficenza della compagnia teatrale Dionysons e Soms Caldana in collaborazione con le associazioni Fuck the cancer e Progetto Erika

Le Beatrici tornano al teatro di Caldana (via Malgarini 3, Cocquio Trevisago). Sabato 2 luglio, alle 21.15, la compagnia teatrale Dionysons, in collaborazione con Soms Caldana, si esibirà in sei monologhi sul mondo femminile, scritti da Stefano Benni. Lo spettacolo servirà a raccogliere fondi per le associazioni benefiche Fuck the cancer e Progetto Erika, che da quattro anni lottano al fianco dei pazienti oncologici. All’ingresso ci sarà la possibilità di fare una libera donazione. Al termine sarà offerto un buffet.

Dopo il successo del novembre 2021, il gruppo varesino Dionysons torna a dare vita ai personaggi creati dal giornalista e scrittore bolognese e dalle attrici del teatro dell’Archivolto di Genova. Lo spettacolo è composto da sei monologhi, che raccontano sei donne diverse e, insieme a loro, i dubbi e le contraddizioni della nostra epoca. La prima – come suggerisce il titolo – è la Beatrice (Giulia Minenza) della Divina Commedia di Dante Alighieri. Benni però la reinterpreta in chiave ironica, alla luce della femminilità contemporanea. C’è poi l’umorismo amaro de “La mocciosa” (Michel Litt), che riflette gli stereotipi dell’adolescenza di ieri e di oggi. “La presidentessa” (Giorgia Colucci) usa invece il registro del grottesco e della satira per parlare del tema delle morti sul lavoro. Mentre “Suor Filomena” (Alice Rimoldi) è le rappresentate di una fede atipica, tagliente, ma molto divertente. “La licantropa” (Sara Avallone) è infine una commovente riflessione su un’umanità, a volte bestiale. A concludere il quadro c’è Attesa, una confessione poetica su un gesto che ci accomuna tutti: quello di aspettare i nostri cari. La regia è di Pinuccia Soru, da anni alla guida del laboratorio teatrale del Liceo classico Ernesto Cairoli di Varese.

L’ingresso per lo spettacolo del 2 luglio è a offerta libera. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza a Fuck the cancer e Progetto Erika. Per assistere, è necessario prenotare il proprio posto contattando il responsabile dell’associazione Massimiliano Gibellini al numero: 3395399177 o il 3669343334.