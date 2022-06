Tornano le notti bianche a Samarate, una per ogni frazione

Musica, spettacoli e street food per le quattro notti bianche a Samarate. “Siamo contenti e orgogliosi del fermento che si respira in città”

Finalmente, dopo due anni di assenza a causa della pandemia, tornano le tradizionali notti bianche a Samarate, una per ognuna delle quattro frazioni.

Saranno quattro gli appuntamenti organizzati dall’assessorato al Commercio e attività produttive e dall’assessorato alla Cultura, che animeranno le serate dei samaratesi durante l’estate con l’obiettivo di rilanciare al contempo le attività economiche penalizzate dal Covid.

«Non vediamo l’ora di rivedere le nostre piazze piene di gente», raccontano entusiasti l’assessore Stefano Bertagnoli (Commercio) e Maura Orlando (Cultura), «finalmente quest’anno si riparte con le notti bianche sulle quattro piazze principali della nostra città. Quattro occasioni per far festa, stare insieme e ritrovare momenti di comunità che negli ultimi due anni ci sono stati portati via dalla pandemia. Si riparte davvero con molto entusiasmo e con una organizzazione degli eventi che ha visto la stretta collaborazione dell’amministrazione, che ha promosso le notti bianche, con i commercianti, le parrocchie, la protezione civile e le associazioni sportive e culturali del territorio. Musica, spettacoli, promozione sportiva, gastronomia, cultura, valorizzazione delle nostre attività commerciali e tanto divertimento sono la ricetta di quest’anno. Siamo contenti e orgogliosi del fermento che si respira in città».

Il programma

Si parte sabato 25 giugno a San Macario, per proseguire sabato 2 luglio a Cascina Elisa, e sabato 9 luglio a Samarate. Il finale sabato 16 luglio, a Verghera.