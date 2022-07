Aperta l’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Varese

L’amministrazione comunale avvia l’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’ente, che comprende il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria. La durata dell’appalto è di cinque anni, a partire dal primo gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2027. Il Comune di Varese intende effettuare un’indagine di mercato, secondo le modalità previste dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L’affidamento del servizio avviene mediante procedura ad evidenza pubblica con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo a base d’asta per i 5 anni è pari a 175 mila euro esente IVA, per un canone annuo massimo di 35 mila euro.

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti abilitati a svolgere il servizio in possesso dei requisiti di idoneità professionale, tra cui l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in un registro equivalente nell’ambito dell’Unione Europea, e l’essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, oppure dell’abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria.

I soggetti interessati dovranno presentare istanza di manifestazione di interesse, redatta con l’apposito modulo e relativa documentazione, mediante piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.A., entro le ore 13.00 del 21 luglio 2022.

Tutti i dettagli sono sul sito del Comune di Varese.