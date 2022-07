Musica ad alta quota con Veddasca Sound, seconda edizione

Sabato 10 settembre 2022, Veddasca Insieme e Pro Loco Maccagno presentano la seconda edizione di Veddasca Sound Festival, un format innovativo ad ingresso libero che come l’anno scorso crea il legame tra il territorio della Val Veddasca e il mondo della musica.

Patrocinati dal Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, il festival diventa un’occasione di riscoperta del territorio della Val Veddasca, un momento di dialogo con la comunità locale ed uno spazio culturale dedicato ad artisti emergenti.

La direzione artistica vede il contributo da parte del team di Clausura – canale di podcast e organizzatore di serate a Milano – che per l’occasione mette a disposizione la propria esperienza nel settore. Tutte le informazioni su www.veddascasound.com. La line-up definitiva sarà pubblicata a entro un paio di settimane.

Con grande piacere e soddisfazione, torna il festival musicale ad alta quota immerso nella natura della Val Veddasca. La location scelta per l’edizione di quest’anno è il Ristoro Lago Delio, un’altra perla di questo territorio ancora troppo poco conosciuto. Veddasca Sound festival nasce con l’intento di unire esibizioni musicali a momenti di approfondimento e formazione legati a suono, ecologia acustica e conservazione di trasporto sonoro contemplativo, con vista sulle Alpe e sul Lago Maggiore. La giornata diventa l’occasione di riscoperta del territorio della Val Veddasca e un momento culturale sia per le comunità locali ma anche per tutti coloro che vogliono fuggire dai ritmi urbani.