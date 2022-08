Estate 2022, record di giornate con temperatura massima oltre i 30°C

L’estate 2022 è stata caratterizzata da un’anomala persistenza di alte pressioni con lunghi periodi di bel tempo ed alte temperature. Lo dicono non solo le nostre magliette sudate e le nostre notti insonni, ma anche le rilevazioni del Centro Geofisico Prealpino.

«Benché il mese di agosto non sia ancora finito, possiamo già dire che è stato superato a Varese il record di giornate con temperature massime superiori a trenta gradi – scrive Paolo Valisa, responsabile delle previsioni meteo del Centro Geofisico Prealpino -. Finora se ne sono contate 59, una in più che nel 2017 e tre in più che nel 2003. Quest’ultimo anno resterebbe però al primo posto tra le estati più calde, con temperatura media superiore di circa un grado rispetto al 2022, che si posizionerebbe al secondo posto. Per il bilancio definitivo dell’estate bisogna però aspettare il 31 agosto».

Il grafico illustra il numero di giornate di ogni anno che hanno superato i 30 gradi di temperatura (barre blu) e nel contempo la temperatura massima raggiunta nell’anno (linea rossa, con lettura sulla scala graduata di destra). Le giornate di gran calura erano rare negli anni ’60 e ’70 mentre sono diventate frequenti nei decenni successivi.