In scadenza la seconda rata di acconto della Tari per i cittadini di Varese

Il Comune di Varese ricorda che la seconda rata di acconto TARI andrà pagata entro il 30 agosto. Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello TARI presso il gestore del servizio di igiene urbana Impresa Sangalli.

Per chi non avesse a disposizione il modulo, è possibile richiedere il duplicato del modulo F24 rivolgendosi allo Sportello TARI, che ha sede in via Proserpio 13, con orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, oppure chiamando il numero verde 800 401270, selezionando tasto 5, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle16.00 e il venerdì dalle 8.30 alle12.30. Oppure è possibile scrivere via email agli indirizzi tarivarese@impresasangalli.it e PEC tarivarese@legalmail.it.

Tutte le informazioni e i recapiti sono sul sito web www.varesepulita.it.