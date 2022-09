Il Comune di Varese cerca sponsor per il grande evento di Natale

Il Natale di Varese è in cerca di sponsor. E’ online il bando per la ricerca di sponsor che intendano supportare il grande evento natalizio che si svolgerà ai Giardini Estensi di Varese e che per questa edizione sarà realizzato da Festi Group, i cui allestimenti hanno addobbato città in tutto il mondo, come Tokyo, New York, Roma, Mosca, Damasco e Rio de Janeiro.

Oggetto del bando è il supporto economico e tecnico finalizzato alla realizzazione degli appuntamenti che si svolgeranno tra dicembre 2022 e gennaio 2023 nel parco settecentesco, nel cuore della città. L’obiettivo è quello di dare continuità ed accrescere ulteriormente un’iniziativa che negli ultimi tre anni si è consolidata sempre più, diventando un evento atteso in grado di attirare a Varese migliaia di persone. Solo nell’ultima edizione infatti sono oltre 150 mila i visitatori che hanno partecipato agli spettacoli con gli appuntamenti natalizi, raggiungendo nei weekend picchi di 10 mila persone provenienti dal territorio e da tutta Italia.

«I Giardini Estensi sono un’eccellenza italiana che, attraverso le grandi scenografie che verranno allestite dal prestigioso studio Festi, potranno essere valorizzati ulteriormente per diventare motivo di attrazione in occasione delle festività natalizie, facendo in questo modo da volano per tutta le attività economiche della città» spiega la vicesindaca Ivana Perusin.

Per l’edizione 2022/ 23 le iniziative natalizie raddoppiano: oltre al grande allestimento natalizio dei Giardini Estensi, con eventi e spettacoli artistici a cielo aperto, ci sarà anche uno spettacolo con proiezioni video sulla facciata di Palazzo Estense. Le immagini trarranno spunto dai racconti dei bambini delle scuole cittadine, coinvolti attraverso un concorso dedicato, che sarà incentrato sui temi della sostenibilità e tutela dell’ambiente.

Sono ammessi a partecipare al bando enti pubblici, privati, imprese, cooperative o altri soggetti privati in qualità di procuratori speciali come agenzie di comunicazione o di pubblicità. Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 30 ottobre 2022 in formato cartaceo a Comune di Varese – Centrale Unica di Committenza oppure via pec a protocollo@comune.varese.legalmail.it.

Tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione e sulle categorie di sponsorizzazione sono sul sito del Comune di Varese.