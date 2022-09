Una giornata per discutere di ambiente a Travedona Monate

Travedona Monate si prepara a una lunga giornata ricca di iniziative per discutere di ambiente. Comune, tavolo per il clima e associazione ICare hanno infatti organizzato per domenica 11 settembre Lotto per la Terra: un evento di sensibilizzazione alla transizione ecologica in programma all’oratorio.

Si comincia alle 10 con l’apertura della manifestazione. Alle 10.30 comincia la messa e subito dopo si dà il via all’agorà: un momento di confronto su transizione e crisi energetica. Alle 12.30 è il momento del pranzo, che introduce un pomeriggio di iniziative dedicate a tutti. Dalle 14 fino alle 17.30 continua la discussione riguardo crisi idrica, orto sociale, spreco alimentare, rapporto uomo/animale e comunità energetiche rinnovabili. Contemporaneamente, piccoli e grandi possono partecipare a giochi e laboratori pratici. Alle 18 si chiude con la musica col drum circle a cura di Giorgia Colombo.

Per tutta la giornata si può visitare la mostra della Rete per il Clima del Verbano e Dizionario Ecologista; e il mercatino con produttori e artigiani locali.