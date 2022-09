Una nuova auto per la Lilt nel ricordo di Francesca Pirali

In un clima conviviale e di amicizia consolidata all’interno del parcheggio espositivo della concessionaria Paglini Spa è stato consegnato il nuovo automezzo Dacia Jogger, opportunamente brandizzato con i contatti per la richiesta del servizio, alla Lilt sezione Varesina.

La consegna simbolica delle chiavi è stata effettuata dalla titolare Elena Paglini, che ha passato le chiavi nelle mani del Professor Ivano Pellerin giunto al concessionario con il Team della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori e i rappresentanti dell’associazione “Podismo e Cazzeggio”. Questa realtà, infatti, ha organizzato lo scorso 20 maggio una marcia solidale per raccogliere fondi in memoria di Francesca Pirali, figlia del volontario Dr. Adamo Pirali e recentemente scomparsa a seguito di un incidente stradale, con cui contribuire con un gesto di estrema generosità al trasporto dei malati oncologici seguiti dall’associazione.

I volontari quindi potranno da oggi contare su un nuovo strumento operativo per portare avanti quotidianamente la loro opera di assistenza gratuita ai loro assistiti sul Territorio di Busto Arsizio. Il Presidente Pellerin ha ringraziato sentitamente la famiglia di Francesca e l’associazione per aver saputo trasformare un evento così tragico in un gesto di bene e solidarietà.