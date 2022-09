Riparte il pellegrinaggio a tappe sulla via Francisca: 8 weekend per arrivare a Pavia

È iniziato domenica 4 settembre il nuovo pellegrinaggio “a tappe” per permettere a chiunque di percorrere tutta la Via Francisca del Lucomagno.

L’iniziativa organizzata da Controvento Trekking è giunta alla seconda edizione e ha portato ben 30 pellegrini a Lavena Ponte Tresa per affrontare questo percorso tra natura, arte e cultura accompagnati dalla guida ambientale escursionistica Antea Franceschin. Con la prima tappa dalle rive del Lago Ceresio si è saliti lungo il percorso della vecchia tranvia fino a Marchirolo e Cugliate Fabiasco, attraversando i boschi e i mulini del Parco dell’Argentera. Poi da lì in Valganna, costeggiando il Lago di Ghirla e arrivando infine alla Badia di San Gemolo.

Ed è proprio da quel punto che si ripartirà con la seconda tappa l’11 settembre, una delle più suggestive che condurrà fino al Sacro Monte. La soluzione a tappe è stata pensata per permettere anche a chi non può percorrere tutti i 135 km del percorso in una volta sola di affrontare questo viaggio, scegliendo anche quale frazione della via affrontare.

Per partecipare all’iniziativa di domenica 11 settembre ci si può iscrivere a questo link mentre per tutte le altre tappe le informazioni sono disponibili sul sito controventotrekking.it