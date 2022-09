Si conclude la due giorni di Conte a Milano con i candidati varesini del M5s

Si è conclusa ieri la “due giorni” lombarda di Giuseppe Conte, giunto a Milano, dove è candidato in due collegi plurinominali come capolista alla Camera dei deputati, per incontrare i cittadini e i candidati locali. La campagna elettorale lampo non consentirà probabilmente il passaggio a Varese.

Ma se al presidente del Movimento 5 Stelle non è stato possibile organizzare, a un anno di distanza, una nuova visita nella nostra provincia, i candidati del territorio – Antonio Ferrara e Vittorio Salvo (candidati uninominali nei due collegi della Camera) e Francesca Bonoldi (candidata uninominale al Senato) non hanno mancato l’incontro con il leader pentastellato, avvenuto martedì sera al Radetzky di corso Garibaldi, noto locale milanese, in occasione di un partecipato aperitivo.

Gli stessi candidati hanno poi assistito al confronto con il presidente Conte organizzato dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli presso la propria sede di Milano.

La mattina seguente nuova uscita per il presidente del Movimento 5 Stelle al mercato di Baggio. Qui lo ha raggiunto la candidata al Plurinominale Camera Veronica Iannone. Tema caldo del confronto con i cittadini è stato quello relativo alla proposta, avanzata dal leader leghista Salvini, di realizzare in loco una centrale nucleare, idea fortemente avversata dalla cittadinanza, che ha trovato il pieno sostegno del Movimento nel contrastare una simile ipotesi.

Era presente all’appuntamento anche Alessandra Todde, viceministro allo Sviluppo economico, capolista nel Plurinominale per la Camera nel collegio che comprende la provincia di Varese, la quale nella serata di lunedì prossimo, 12 settembre, parteciperà in rappresentanza del Movimento 5 Stelle all’evento in programma presso il Teatro Sociale di Busto Arsizio, organizzato da Politics Hub.

“Intanto nel tardo pomeriggio di oggi il candidato Antonio Ferrara (Uninominale Lombardia 2 – collegio 01) parteciperà al dibattito pubblico fra le diverse forze politiche promosso da Aime in piazza Monte Grappa, con inizio alle ore 17.30”.