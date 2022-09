Un’estate sul Lago di Varese finalmente tornato balneabile

Sono stati due mesi intensi in cui abbiamo fatto il tifo per lui, il Lago di Varese. Dopo 50 anni, dal 2 luglio fino al 31 di agosto, il “nostro” lago è tornato balneabile in due punti: la Schiranna e il Lido di Bodio Lomnago (nel video In kayak alla scoperta del lago di Varese)

La preparazione è stata lunga, i controlli meticolosi e alla fine, con una grande festa, il Lago è stato ufficialmente dichiarato balneabile. Si è trattato di un periodo di sperimentazione, non per l’esistenza di dubbi sulla sicurezza dei bagnanti (i livelli delle sostanze registrati da Ats negli ultimi cinque anni non hanno mai superato i limiti per la balneazione, se non in rari casi durante le fioriture delle alghe), ma per verificare che la presenza dei nuotatori non provocasse danni all’ecosistema del lago. (“Povero Lago di Varese, vittima degli errori dei politici” la posizione del pescatore Ernesto Giorgetti).

Il prelievo ipolimnico

Rientrato in funzione il 2 maggio 2021, l’impianto che ripulisce le acque del lago estraendo il fosforo dal fondale continuerà a lavorare anche per il resto del 2022. Nel 2021 il sistema ha prelevato quattro tonnellate di fosforo. «Quest’anno vogliamo raggiungere lo stesso obiettivo – aveva detto Raffaele Cattaneo, coordinatore del lavoro portato avanti all’interno dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Lago di Varese-. Ci sono però due difficoltà da affrontare: la carenza d’acqua e l’aumento del costo dell’energia necessaria per il funzionamento dell’impianto» e in effetti è stata un’estate estremamente siccitosa e il prezzo dell’energia per fare funzionare gli impianti è aumentato in maniera consistente.

Come si è arrivati a questo risultato

Intervista all’assessore regionale Raffaele Cattaneo, coordinatore del lavoro portato avanti all’interno dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Lago di Varese. Qui sono spiegati i passaggi fondamentali che hanno portato i valori degli inquinanti del lago sotto la soglia di pericolo (LEGGI L’INTERVISTA QUI).

Sabato 2 luglio quindi si è tenuta alla Schiranna e a Bodio Lomnago una grande festa con un programma molto ricco: qui LA DIRETTA DELLA GIORNATA. Clou dell’evento il tuffo dei politici lombardi e varesini nel Lago di Varese (nel video qui sotto) : il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, Raffaele Cattaneo, la sindaca di Bodio Lomnago Eleonora Paolelli e Simone Longhini si sono bagnati per primi sotto gli occhi di curiosi e giornalisti.

Ma la traversata organizzata dalla Italian open water tour è stato il primo vero grande evento di nuoto disputato nelle acque del lago: duecento atleti hanno nuotato da Bodio al lido della Schiranna. A conquistare la prima traversata del Lago di Varese è stata Sara Petrolli, nuotatrice di Trento, che ha tagliato il traguardo con un tempo di 24 minuti e 29 secondi; dopo di lei, ha toccato la riva della Schiranna il primo classificato degli uomini: Edoardo Casu.

Nelle settimane successive all’inaugurazione il Lago di Varese è stata meta di turisti in cerca di rifugio dalla calura estiva. Non c’è mai stato, a onor del vero, quell’affollamento tanto temuto. A sfruttare le spiagge della Schiranna e di Bodio molte famiglie con bambini e qualche compagnia di ragazzi. L’assalto che intimoriva gli scettici non c’è mai stato.

Il 1° settembre l’Università dell’Insubria ha comunicato che i test svolti nel lago di Varese continuavano ad essere nei parametri e l’apertura della balneazione alla Schiranna e a Bodio Lomnago non aveva avuto nessun impatto negativo sulla qualità dell’acqua.

Il monitoraggio delle acque e le azioni di risanamento non si sono fermati. Il prossimo obiettivo è la riqualificazione dell’intera area del Lago di Varese. «Il lavoro non è finito – aveva detto l’assessore Cattaneo- Sono convinto che la squadra che abbiamo costruito in questi anni sarà capace di portarlo avanti, a vantaggio di tutte le comunità che si affacciano sul lago».

