Il Varese fa e disfa, ma con il Seregno termina 2-2

Deve accontentarsi di un punto il Varese, che pareggia 2-2 al “Franco Ossola” contro il Seregno. Gara strana e piena di epidosi, con i brianzoli che hanno sbloccato con la bella rete di Felleca al 10′. I biancorossi però non si sono lasciati intimorire, hanno reagito bene e ribaltato il risultato prima pareggiando con Mapelli nel primo tempo e poi sorpassando nella ripresa con Piraccini, sempre su azione d’angolo. Poi però la squadra di Porro ha lasciato campo al Seregno che ne ha approfittato con Diop, autore del 2-2 con una bella girata di testa. Nel lungo recupero (8′) sono arrivate le proteste dei biancorossi per un fallo fischiato in attacco a Pastore un secondo prima che Ferrario depositasse la palla in rete per quello che sarebbe stato il 3-2.

Resta quindi un solo punto al Varese, che oggi ha giocato bene, ma che può recriminare per due gol subiti che cancellano l’atteggiamento positivo della squadra che ha interpretato bene la gara senza però trovare i tre punti. In classifica la squadra di mister Porro sale così a 4 punti e tra 10 giorni (mercoledì 28 settembre) tornerà in campo a Casatenovo (Lecco) contro una formazione insidiosa come la Casatese. Per quel giorno sarà importante ricaricare le batterie e recuperare pezzi importanti come Gazo e Piccoli.

FISCHIO D’INIZIO

Il Varese deve dimenticare il ko di Ciserano e ripartire di slancio. Al “Franco Ossola” però arriva un Seregno in buona condizioni e forte dell’ultimo 5-1 rifilato al Villa Valle. Mister Gianluca Porro, ancora privo di Gazo e Piccoli, conferma il 3-5-2 come modulo, con capitan Disabato in regia ma in attacco c’è Cappai al fianco di Ferrario. Per il Seregno di mister Maurizio Lanzaro il modulo è 4-3-3 con riferimento offensivo Modou Diop, che sette giorni fa ha messo a segno una tripletta. Infortunato Otelé, ex di turno, arrivato in Brianza da poche settimane e che non sarà della partita.

PRIMO TEMPO

La gara non dice molto nei primi minuti, ma al 10′, al primo tiro in porta della contesa, il Seregno trova il vantaggio. I biancorossi perdono palla sulla trequarti, Felleca recupera e calcia di destro dalla lunga trovando l’incrocio dei pali per l’1-0. Colpito subito il Varese prova a reagire e l’azione buona arriva al 18′ con Premoli che però calcia alto sulla bella sponda di testa di Mapelli. Dopo un inserimento pericoloso di Pignat che non trova la porta al 22′ è ancora Premoli, al 25′, a calciare verso la porta da posizione defilata, trovando la parata in angolo di Bonadeo. Sul corner arriva il pareggio: Mapelli prima incorna e poi corregge in rete la prima ribattuta per l’1-1. I biancorossi provano a sfruttare il momento positivo ma al 38′ sul colpo di testa in tuffo di Cappai para d’istinto il portiere brianzolo salvando il risultato. Il Seregno regge così al momento di spinta del Varese e all’intervallo la gara è così ancora sull’1-1.

SECONDO TEMPO

Riprende forte il Varese che al 1′ si rende pericoloso con la deviazione di Ferrario sul tiro di Truosolo che costringe Bonadeo alla deviazione in angolo. La spinta dei biancorossi è continua, il Seregno lascia campo e al 18′ arriva il sorpasso: angolo da sinistra di Disabato, il portiere del Seregno esce a vuoto e Piraccini da due passi spinge in porta di testa il 2-1. Il Seregno però non si arrende e sale di colpi, complice anche un atteggiamento più rilassato del Varese che lascia campo agli avversari. E il pareggio arriva al 34′ con la girata di testa di Diop che vale il 2-2. Nel finale di gara il Varese si porta in avanti, senza però riuscire ad avere occasioni nitide. Nel lungo recupero i biancorossi recriminano per un episodio che poteva cambiare il volto alla gara. Su un lancio lunghissimo di Moleri si contendono la palla Pastore e Priola, l’attaccante del Varese tocca di testa verso Ferrario che mette in rete. L’arbitro però ferma tutto vedendo una irregolarità di Pastore, annullando così il gol tra le proteste in campo e sugli spalti. La gara termina così sul 2-2 con il Varese che deve accontentarsi di un punto al termine di una gara ben giocata, pagando però a caro prezzo gli errori commessi.