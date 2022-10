Ancora qualche nuvola, poi torna il sole

Giornata per lo più soleggiata quella di mercoledì 26 ottobre, con cieli a tratti velati da nubi alte. In pianura nubi basse irregolari e locali nebbie, in particolare nelle ore notturne. Temperature senza variazioni rilevanti: la massima è di 17 gradi.

Per giovedì 27 ottobre, il Centro Geofisico Prealpino, annuncia tempo in buona parte soleggiato con nuvolosità irregolare al mattino in dissolvimento. Nelle ore notturne visibilità localmente limitata. Venerdì prosegue tempo stabile, in buona parte soleggiato, con a tratti qualche passaggio nuvoloso ma precipitazioni ovunque assenti.