Accam non esiste più. Completata la fusione in Neutalia

Accam cessa di esistere, con l’atto che finalizza la fusione per incorporazione in Neutalia, società benefit che dal giugno 2021 ha in gestione l’impianto di termovalorizzazione di Borsano, firmato oggi dai consigli d’amministrazione delle due società.

«Con Neutalia vogliamo scrivere una pagina nuova dell’impianto di Borsano, commenta Michele Falcone, presidente della società. «Neutalia è una società benefit, con una compagine societaria solida e che fin da subito si è messa in dialogo con il territorio e le comunità locali in coerenza con la sua natura di società pubblica».

«L’atto di oggi è per noi al tempo stesso punto di arrivo e di partenza di un percorso che punta all’efficienza, all’innovazione tecnologica e che intende dare avvio a una compiuta transizione verso l’economia circolare: obiettivo strutturato anche nel piano industriale che abbiamo presentato di recente».

L’atto di fusione, firmato oggi 22 novembre e contestualmente depositato al registro delle imprese, arriva dopo un articolato percorso formale, che ha visto a più riprese le amministrazioni dei comuni soci e delle società coinvolte nelle fasi di approvazione.

L’atto avrà piena validità giuridica a far data dal 1° dicembre, cioè il primo giorno del mese successivo alla firma dell’atto.