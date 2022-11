Caronnese e Varesina, giornata negativa

Domenica “no” per Caronnese e Varesina, entrambe sconfitte 2-0 nella dodicesima giornata del Girone B di Serie D. Per i ragazzi di mister Moretti il ko è arrivato in casa dell’Arconatese, inciampo casalingo invece per le fenici contro la Virtus CiseranoBergamo.

ARCONATESE – CARONNESE 2-0

Ancora un passo falso per la Caronnese, che cade al Battaglia di Busto Garolfo per mano dell’Arconatese. Dopo un buon primo tempo, i gol di Fall e Ferrandino nella ripresa stendono i rossoblù. I milanese continuano a essere la seconda forza solitaria del campionato, mentre la Caronnese resta ferma alla penultima piazza con 8 punti. E ora, domenica prossima, la sfida verità contro il Sona.

ARCONATESE-CARONNESE 2-0

MARCATORI: st 22’ Fall, 46’ Ferrandino.

ARCONATESE (3-4-1-2): Cordaro; Robbiati, Bianchi, Medici; Marcone (16’ st Vecchierelli), Ientile (16’ st Fall), Ronzoni, Menegazzo; Ferrandino; Chessa (33’ st Silvestro), Silvano. A disp.: Colnago, Giovane, Ferla, Albini, Sacchini, Imarino. All.: Livieri.

CARONNESE (4-4-2): Brevi; Pandini, Alushaj (32’ st Cosentino), Galletti, Curci; Gini (28’ st Giardino), Tunesi (34’ st Gaeta) Vingiano, Duguet (30’ st Agello); Vai, Austoni (28’ st Achenza). A disp.: Angelina, Pierri, Cerreto, Cretti. All.: Moretti.

ARBITRO: Aloise di Lodi.

NOTE: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Spettatori 200 circa. Ammoniti: Gini, Robbiati, Menegazzo. Angoli 6-5. Recupero 0’, 5’.

VARESINA – VIRTUS CBG 0-2

Seconda sconfitta di fila per la Varesina che perde la sfida d’alta quota a Venegono Superiore contro la Virtus CiseranoBergamo. I bergamaschi indirizzano la sfida nel primo tempo, trovando il vantaggio al 19’ con Caraffa e raddoppiano al 26’ con Careccia. Un doppio colpo che le fenici faticano ad assorbire che pagano carissimo, non riuscendo, anche con un secondo tempo generoso, a fare breccia nella difesa ospite. In classifica la Virtus sale al quarto posto mentre la Varesina perde terreno ma resta nel gruppo delle prime inseguitrici, in piena corsa per i playoff.

VARESINA – VIRTUS CISERANO BERGAMO 0-2

Marcatori: 19′ pt Caraffa (VCB), 26′ pt Careccia (VCB)

Varesina: Baglieri, Lucentini (dal 19 st Trenchev), Gregov, Zefi, Pozzi (dal 22′ st Schieppati), Malvestio (dal 38′ st Clerici), Biaggi (dal 19′ st Donizetti), Poesio, Pino (dal 19′ st Orellana), Ekuban, Gasparri. A disposizione: Griggio, Sberna, Sali, Kate. Allenatore: Marco Spilli

Virtus CBG: Cavalieri, Moioli, Nessu, Gritti, Donati Sarti (dal 38′ st Belloli), Jaouhari, Cazzola, Careccia (dal 38′ st Monti), Panatti (dal 22′ st Pellegrini), Caraffa (dal 31′ st Vitali), Viscardi (dal 43′ st Palazzi). A disposizione: Bissa, Tarasco, Mosconi, Manzi. Allenatore: Ivan Del Prato

Arbitro: Omar Abou El Ella di Milano (Turra e Lentini)

Ammoniti: Zefi (V), Gregov (V), Lucentini (V), Viscardi (VCB) . Angoli: 4-3. Recuperi: 1’+5′

Note: giornata serena, terreno in buone condizioni.