Una giornata di festa e spettacoli per tutta la famiglia alla Fondazione Claudia Lombardi di Lugano

Domenica 4 dicembre a partire dalle ore 14.00 la Fondazione Claudia Lombardi per il teatro a Lugano-Figino organizza, in prossimità delle feste, una giornata pensata per tutta la famiglia. Dalle 14.00 gli artisti – che hanno nella casa della Fondazione i loro spazi di lavoro – apriranno gli atelier al pubblico, il quale avrà così l’occasione di guardare da vicino le loro opere.

Alle 16.00 andrà in scena lo spettacolo teatrale per bambini dai 5 anni in su, “Chapeau rouge e Chapeau noir”, della compagnia Sugo d’inchiostro e che vede in scena Francesco Mariotta e Marco Mottai. In un tempo lontano, o forse non così tanto lontano, fra la città di Chapeau rouge e quella di Chapeau noir scoppiò la guerra. Ma davvero c’era bisogno di una guerra? Nelle due città nessuno ne era davvero troppo convinto. E allora, perché non inventarsi qualcosa di più interessante? Perché non prendere in mano la situazione e trovare soluzioni creative e alternative?

Chapeau rouge e Chapeau noir è uno spettacolo pacifico e divertente che, ispirandosi ad un racconto di Roberto Piumini, ci parla di fratellanza e non violenza, e ci fa chiedere: “che cosa posso fare per assumermi la responsabilità di un pezzetto di pace?”. Dopo lo spettacolo uno stravagante San Nicolao sorprenderà i bambini e, a seguire, panettone offerto. Dalle 17.00 la fisarmonica e la cornamusa del duo Insubres riempiranno l’atmosfera con note festose: dolci melodie natalizie si alterneranno a danze popolari. Vin brûlé e tisane scalderanno tutta la giornata.

Informazioni: www.fondazioneteatro.ch, info@fondazioneteatro.ch, facebook/fondazioneteatro