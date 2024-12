Il Jazz fa bene al cuore: Simply Bop Big Band in concerto a Varese

Giovedì 12 dicembre 2024, alle ore 21, il Cinema Teatro Nuovo di Varese (Viale dei Mille, 39) ospiterà un evento imperdibile per gli amanti della musica jazz: “Il Jazz fa bene al Cuore”, un concerto della Simply Bop Big Band & Guests.

Diretta dal Maestro Enrico Del Prato e sotto la direzione artistica di Mauro Brunini, la Simply Bop Big Band, composta da 20 musicisti di talento, torna per la seconda edizione di questo spettacolo energico. Il concerto celebra il jazz come linguaggio musicale universale, arricchito dalla presenza di ospiti speciali:

Wally Allifranchini (tenor sax/flute)

(tenor sax/flute) Danilo Moccia (trombone)

(trombone) Marco Conti (bass)

(bass) Francesco Pinetti (vibrafono)

(vibrafono) Lilly Gregory (voce)

La serata, presentata da Giusy Consoli e Claudio Borroni, si aprirà con l’esibizione della band Seven Seas Orchestra – The Origin of Jazz, offrendo un’introduzione perfetta al mondo del jazz.

La Band

Complice il successo dell’edizione dell’anno passato la Simply Bop Big Band, oggi anche Associazione riconosciuta ed iscritta nel terzo settore per la diffusione dell’arte e della cultura sul territorio, si ripresenta sul palco del Teatro Cinema Nuovo con un interessante concerto jazz.

Lo show è realizzato in collaborazione e sinergia con Banca Mediolanum e 67 Jazz Club Varese, nonché altri importanti sponsor. Lo spettacolo si sta imponendo come evento speciale nel mese di dicembre per la città di Varese.

Un teatro, una grande band e degli speciali ospiti Vi aspettano per una magica serata all’insegna della Musica live.

Verranno proposti brani di tributo ai compositori Sammy Nestico, Quincy Jones, George Benson, Wham…tante sono le sorprese che meritano di essere scoperte!

Acquisto possibile anche presso il Cinema Teatro Nuovo Varese (negli orari di apertura della biglietteria)

Presentano la serata Giusy Consoli e Claudio Borroni

Dettagli e Prenotazioni