Lara Comi torna al Parlamento Europeo

C’è anche Lara Comi tra i nuovi eurodeputati italiani che subentrano a quelli eletti in Parlamento alle ultime elezioni politiche.

A comunicarlo sono gli uffici dell’Eurocamera. I nuovi eletti sono Lara Comi, in sostituzione di Silvio Berlusconi (Fi), Maria Angela Danzì (M5S), in sostituzione di Eleonora Evi (Verdi), Elisabetta De Blasis, in sostituzione di Andrea Caroppo (Fi), Matteo Gazzini in sostituzione di Marco Dreosto (Lega), Paola Ghidoni in sostituzione di Mara Bizzotto (Lega), Alessandra Mussolini in sostituzione di Antonio Tajani (Fi), Domenico Denis Nesci in sostituzione di Raffaele Fitto (FdI) Achille Variati (Pd) in sostituzione di Carlo Calenda (Re).

I neoeletti dovranno scegliere se confermare il gruppo di appartenenza al momento del voto o comunicare l’adesione a uno schieramento diverso.

Lara Comi, classe 1984, originaria di Saronno, laureata nel 2005 in Economia dei mercati e delle imprese all’Università Cattolica e nel 2007 in Economia dei mercati internazionali e delle nuove tecnologie all’Università Bocconi di Milano. È a processo a Milano nel procedimento “Mensa dei Poveri” per i reati di corruzione, truffa all’Unione Europea (per la vicenda del rimborso “gonfiato” ad un giornalista del suo staff) e false fatture (riguardo ad una consulenza affidata da Afol) mentre è stata archiviata in fase di indagini preliminari un’accusa di finanziamento illecito per 31mila euro.