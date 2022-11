A Luino è tutto pronto per la prima edizione del “Premio Anemos”

Sabato 19 novembre 2022, a partire dalle 17:00 il Teatro Sociale di Luino, concesso gratuitamente dal Comune, ospiterà la prima edizione del “Premio Anemos”, anteprima della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” che viene celebrata in tutto il mondo il 25 novembre.

Promotrice dell’iniziativa “Anemos Lombardia”, l’Associazione di volontariato attiva nella prevenzione e nel contrasto di stalking, violenza di genere, bullismo e disagio sociale che opera sul territorio da gennaio 2019. Dopo le iniziative promosse e i numerosi momenti di formazione nelle scuole, ora la sua presidente Anna Marsella è riuscita concretizzare questo impegnativo progetto, che era rimasto nel cassetto a causa della pandemia.

L’onorificenza, una scultura scolpita a mano dall’artista Enzo Forte su disegno della studentessa del Liceo “Sereni” Aurora Ianazzo, è destinata a professioniste che ogni giorno contribuiscono alla prevenzione contro la violenza di genere e ad esserne insignite saranno Valeria Valente, già presidente della Commissione d’Inchiesta in Senato sul femminicidio; l’avvocata del Foro di Roma Titti Carrano; l’attrice e scrittrice luinese Sarah Maestri; l’autrice tv e regista Matilde D’Errico; la scrittrice Daniela Maruccia; la dott.ssa Maria Grazia Vantadori, medico referente per il PS del Centro d’Ascolto Soccorso Donna dell’osp. S. Carlo di Milano e la giurista Grazia Biondi, presidente dell’Associazione Mandem.

Un secondo riconoscimento, sottoforma di benemerenza civica, sarà invece assegnato a Filomena Lamberti, vittima d’identità; Vera Squatrito, per l’Ass. “Io sono Giordana”; Giovanna Zizzo, per l’Ass. “Laura vive in me” Imma Rizzo, per l’Ass. “Casa di Noemi”; Tina e Cinzia Piccolomo, figlie di Marisa Maldera, vittima di femminicidio; Ermira Sejdini, sorella di Alma, vittima di violenza. Ad esse si aggiungono la squadra di calcio femminile “Luino Ladies” e Tonia Calabrese dell’ass. “Varese in maglia”.

Il prefetto di Varese Dott. Salvatore Rosario Pasquariello, che aprirà la manifestazione, sarà il capofila delle numerose personalità istituzionali coinvolte nella consegna sia dei premi che delle benemerenze civiche: il Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano; Anna Danesi, consigliera per le pari opportunità della Provincia di Varese; Rossella Di Maggio, responsabile della RIV (Rete Antiviolenza di Varese) e Assessore ai Servizi Educativi e alle pari opportunità del Comune di Varese; l’Avv. Elisabetta Brusa, Presidente Ordine degli avvocati di Varese; Maria Cristina Cavaliere, avvocata civilista del Foro di Varese; Paola Biavaschi, giurista; Castoldi presidente della Comunità Montana Vali del Verbano; il Centro Antiviolenza Varese EOS; la “Banca del Tempo di Luino; la Croce Rossa Comitato di Luino e Valli; Aurelio Filippini Presidente dell’OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche di Varese); Luciano Gandini, responsabile calcio femminile dilettantistico regionale in Lombardia; la dott.ssa Rita Patrizia Tomasin, direttrice socio sanitaria di ASST Sette Laghi-Distretto di Luino; Simone Eligio Castoldi Presidente della Comunità Montana Valli del Verbano. Naturalmente non potranno mancare i rappresentanti di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e i rappresentanti dei comuni di Luino e Germignaga, tra i patrocinatori dell’iniziativa insieme a Comunità Montana Valli del Verbano, Provincia di Varese, Ufficio di Parità della Provincia di Varese, Ascom, RIV, Rotary, CRI e OPI.

Durante la serata si alterneranno alcuni artisti che hanno accettato di partecipare gratuitamente all’evento: il musicista, attore e frontman dei “Trenincorsa” Matteo Carassini, il musicista e pianista Antonio Davì, la cantante performer Filly Lupo, la violinista Natalia Carpenco, il tenore Mirko Provini, la danzatrice, coreografa e danza terapeuta Paola Savino, la Scuola di Danza Performance Academy di Daniela Crisafulli, Milena Paladini per l’Ass. AISU (Associazione Interculturale per lo Sviluppo Umano), Carla Pandarese fondatrice e voce del gruppo “Amaraterra” e il Coro di voci bianche della Valceresio.

Presentatrici della serata saranno l’attrice, scrittrice, formatrice Alessandra Faiella, con la vocal coach, musicoterapista e formatrice Rossella Bellantuono, recentemente trasferitesi nell’incantevole frazione di Campagnano del comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

Nei giorni scorsi Anna Marsella è stata intervistata da Angela Lischetti nel programma “Pastiglie di umanità”, di Radio Missione Francescana, la radio cattolica della Provincia di Varese, che trasmette sulle frequenze FM 91.7 dalla città di Varese e 94.6 in provincia o sul sito http://www.rmf.it/. L’intervista sarà trasmessa domenica 10 novembre alle 11.05 e in replica la domenica successiva alle 10.00.

Tra gli enti patrocinatori figurano: Provincia di Varese, Ministero per le Pari Opportunità, RIV (Rete Antiviolenza Interistituzionale di Varese), Comunità Montana Valli del Verbano, Comune di Luino, Comune di Germignaga, Rotary Club Alto Verbano, Croce Rossa Italiana Comitato di Luino e Valli, OPI (Ordine Professioni Infermieristiche Varese) e Comunità Operosa Alto Verbano. Tra gli sponsor: ASCOM Luino, Publierre, Gruppo Amici del Premaggio, Banca del Tempo Luino, Juventus Club Luino, AISU (Associazione Interculturale per lo Sviluppo Umano), Fioridea-Luino, CUMDI-Germignaga, Albergo del Sole-Portovaltravaglia, Pasticceria Sicily Caffè – Porto Valtravaglia, Bar Tabacchi n.1-Maccagno, Officine Di Giacopo SA-Riazzino (CH). Ha aderito anche Radio Millennium, con uno spot ascoltabile sulla frequenza FM. 103.1.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.