La magia del Sacro Monte di Varese: torna il puzzle del villaggio sotto la neve

L’anno scorso aveva fatto impazzire gli appassionati e nel giro di pochi giorni era diventato ricercatissimo. E ora il puzzle che ritrae il Sacro Monte di Varese viene riproposto da Ravensburger, nel suo catalogo.

Visto il grande successo Ravensburger Italia ha infatti deciso di replicare: il puzzle del villaggio di Santa Maria del Monte sarà presente sugli scaffali dei principali supermercati come collezione autunno inverno 2022 (è già in distribuzione da un paio di giorni).

La foto del paesino coperto di neve è uno scatto di Daniele Venegoni, appassionato di fotografia molto attivo anche nella community Oggi nel Varesotto gestita da VareseNews. «La notizia mi ha fatto un’enorme piacere, confermando il buon lavoro svolto da entrambe le parti, ma soprattutto dal fatto che la popolazione varesotta abbia un grande interesse e attaccamento per i suoi luoghi simbolo come il Sacro Monte» commenta Venegoni.

In effetti nel 2021 il puzzle aveva come detto suscitato grande interesse, poi tramutatosi in una vera “caccia al puzzle” nei negozi. In questo autunno-inverno «saranno circa 1500 i puzzle distribuiti nei negozi, principalmente nel Nord Italia, il puzzle invece è formato da 1000 pezzi».

Una bella soddisfazione anche per il fotografo. Che raddoppierà: nel catalogo Ravensburger «sarà presente anche un mio secondo scatto riguardante una foto delle Dolomiti, nello specifico la Val di Funes (qui una raccolta di foto delle Dolomiti secondo Venegoni).