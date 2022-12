Alla scoperta delle stelle, da Luino a Carona

Alla scoperta di una identità del presepe, per riscoprire la nostra. Nel presepe che rappresenta l’evento che oggi viviamo nel Natale, ci sono tanti personaggi con la loro identità, la loro vita, le loro speranze. Uno di questi come ci presenta il Vangelo di Matteo sono “Dei magi d’Oriente che arrivarono a Gerusalemme, dicendo: Dov’è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo”.

Questo percorso alla scoperta del ruolo dei Magi è iniziato venerdì 23 nella Chiesa metodista di Luino, quando nella inaugurazione della mostra fotografica “Natale con le stelle” uno di questi attuali “Magi” cioè Francesco Fumagalli, presentando questo suo lavoro, ha spiegato quanto il loro impegno ha rivelato nella realtà che riguarda gli eventi di questi ultimi 14 miliardi di anni. La differenza fra l’incontro dei Magi con un bimbo appena nato, e la realtà di oggi a confronto con un cristianesimo adulto.

La seconda fase, la si potrà vivere venerdì 30, visitando l’Osservatorio astronomico Calina a Carona (CH) per vedere quali sono gli strumenti degli attuali Magi, ed ascoltando la loro narrazione arricchirci ancora delle conoscenze portate dal loro lavoro.

Per ora la mostra sarà visibile tutti i giorni fino a giovedì 29 dalle 15 alle 17,30 in via Del Carmine 30 a Luino, ove è possibile annunciarsi per la visita all’Osservatorio astronomico, oppure anche tramite mail: antonio@monteggia.it