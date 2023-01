Nuovo calendario per il Centro Ambientale Mobile di Varese

Riprende l’attività del Centro Ambientale Mobile, il container attrezzato dove è possibile consegnare particolari tipologie di rifiuti che non si possono differenziare nei sacchi casalinghi. Con alcune novità: come richiesto da molti cittadini, il CAM sarà il sabato mattina, in diversi luoghi della città dai quartieri al centro, con orario 8:00-12:00, oltre al lunedì in occasione dei mercati.

Calendario CAM

sabato 11 febbraio in via Trolli, parcheggio cimitero di Casbeno

sabato 18 febbraio in via dei Cavalli, parcheggio cimitero di Bizzozero

sabato 25 febbraio in piazzale Bulferetti (San Carlo)

lunedì 6 marzo in presso il mercato di piazza Repubblica (retro Teatro)

sabato 4 marzo in piazza Spozio (San Fermo)

sabato 11 marzo in largo Grazia Deledda (Bustecche)

sabato 18 marzo nel parcheggio di via per Bodio (Capolago)

lunedì 20 marzo presso il mercato di piazzale De Gasperi (antistadio)

sabato 25 marzo in via Mulini Grassi (cimitero di Sant’Ambrogio)

sabato 1° aprile sulla strada provinciale 62, prima del ponte sull’Olona (Rasa)

sabato 8 aprile n via Mottarone (cimitero di Calcinate)

sabato 15 aprile in largo Martiri della Libertà (San Gallo, Ippodromo)

lunedì 17 aprile presso il mercato di piazzale De Gasperi (antistadio)

sabato 22 aprile in piazzale Roma (Schiranna)

sabato 29 aprile in piazzale Don Giuseppe Tornatore (Centro, via Foresio)

Inoltre presso il CAM sarà attiva un’altra novità che fa parte dell’implementazione del servizio di igiene urbana cittadino: al Centro Ambientale Mobile sarà possibile ritirare il nuovo contenitore per la raccolta dell’olio da cucina esausto, che tutte le utenze domestiche potranno ricevere gratuitamente mostrando codice fiscale e codice TARI. Una volta riempito, il contenitore potrà essere conferito al CAM e alla piattaforma ecologica, svuotando l’olio nelle apposite cisterne di raccolta e conservando il proprio contenitore.