Emanuele Monti capolista della Lega a Varese

Il consigliere regionale Emanuele Monti sarà il capolista della Lega a Varese: ad annunciarlo con lui il deputato Stefano Candiani, a pochi minuti dalla chiusura delle liste, nella sede elettorale di via Sacco.

All’annuncio, Emanuele Monti si è definito: «Orgoglioso di poter rappresentare come capolista la Lega. Sono il più giovane dei candidati ma anche il più vecchio di militanza: forse anche questo criterio ha aiutato a fare questa scelta – ha spiegato – Lavorerò con tutti i candidati per far si che la Lega torni ad essere il primo partito della coalizione in queste elezioni regionali, con Attilio Fontana».

«E’ una soddisfazione essere alla presentazione del candidato capolista della Lega per la circoscrizione provinciale delle regionali – ha commentato Stefano Candiani – È una candidatura che ci dà la possibilità di ripresentare una proposta già premiata dagli elettori 5 anni fa e che evidentemente ha lavorato bene. Abbiamo una responsabilità importante, andiamo a votare dopo essere usciti da una pandemia e in una crisi economica che morde parecchio. Abbiamo però la massima determinazione a far prevalere anche nella prossima azione in Regione la nostra volontà sia di responsabilità, portando avanti le riforme legate all’autonomia, sia per quanto riguarda la capacità della regione Lombardia di essere traino rispetto al resto del territorio nazionale. Per far questo ovviamente servono persone di qualità: la lista della Lega è fatta di persone di qualità. Abbiamo unito amministratori e persone che hanno anni di esperienza maturata al servizio delle loro comunità: la nostra è una scelta di continuità a sostegno di Attilio Fontana ed è una scelta pragmatica, nello stile tipicamente lombardo».