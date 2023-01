Eventi per bambini nel weekend del 13, 14 e 15 gennaio tra Varese e provincia

Ancora qualche occasione per pattinare sul ghiaccio all’aperto, tanti spettacoli, escursioni e nuovi giochi da provare in questo fine settimana invernale per il divertimento dei bambini e delle loro famiglie in attesa dei grandi falò di lunedì per la tradizionale Festa di Sant’Antonio.

Tempo asciutto e temperature in calo almeno fino a domenica sera, quando si prevedono i primi rovesci e qualche fiocco di neve dai mille metri: qui le previsioni meteo.

EVENTI

CAIRATE – A Peveranza di Cairate apre la “ludoteca all’aperto” di piazza Bertani, spazio riaperto nel 2021 dopo il recupero di un angolo degradato del paese. Genitori e bambini sono tutti invitati all’inaugurazione – Tutte le informazioni

VARESE – La Parrocchia di Bizzozero domenica pomeriggio apre il Villaggio di Betlemme in piazza Sant’Evasio, con diverse attività presenti al tempo di Gesù e laboratori per bambini e adulti. A seguire alle ore 17 rappresentazione della natività con il Presepe Vivente – Leggi di più

SPETTACOLI

VARESE – U.mani.tà è il cabaret fatto a mano da Jacopo Tealdi in scena allo Spazio Kabum di Varese. Spettacolo per famiglie in scena sabato 14 gennaio alle ore 17 preceduto alle 16.30 da una merenda per tutti. Ingresso libero, uscita a offerta – Lo spettacolo

CASSANO VALCUVIA – “Il diario di Anna”, sul palco del Periferico uno spettacolo interattivo per riflettere su discriminazione e razzismo. Lo spettacolo è una versione partecipativa del Diario di Anna Frank ed è dedicato ad un pubblico di tutte le età. È stato scritto da Dario Villa e diretto da Paola Manfredi, il debutto è per sabato 14 gennaio – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Domenica pomeriggio al Teatro sociale Delia Cajelli di Busto c’è Di là dal mare, spettacolo per bambini dai 4 anni con burattini, marionette e attori: un viaggio alla scoperta di luoghi, storie e costumi lontani – Come partecipare

BESOZZO – Il Comune di Besozzo, in collaborazione con le compagnie “C’è un asino che vola” e “L’Arca di Noe”, è lieto di presentare anche quest’annola rassegna “Vengo anch’io! Fiabe e storie a Teatro”. Si inizia domenica 15 gennaio alle 16.30 al teatro Duse con lo spettacolo Dal Paese dei Balocchi con Claudio e Consuelo. L’articolo

LUINO – Comune di Luino e Circuito Claps propongono sabato 14 gennaio alle ore 21:00 presso il Teatro Sociale lo spettacolo “Il clown dei clown” – Scopri di più

TURATE (CO) – Voglio la luna è lo spettacolo in programma domenica 15 gennaio alle ore 16.30 all’Auditorium di Turate per i bambini. In scena gli attori dell’associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, tra pura poesia e comicità – Lo spettacolo

UBOLDO – Domenica 15 gennaio la proiezione del film d’animazione Disney “Il viaggio di Arlo” al cine-teatro San Pio di Uboldo – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Riprendono sabato mattina alle ore 10.30 gli appuntamenti di “Raccontami una storia” in programma alla Biblioteca comunale – L’iniziativa

GIOCHI E LABORATORI

BREBBIA – Alla biblioteca di Brebbia arrivano i pirati e lo fanno per una suggestiva e originale “escape room” che avrà luogo nel pomeriggio, ore 15, di sabato 14 gennaio – L’articolo

VARESE – Ai Giardini Estensi la pista di pattinaggio su ghiaccio, nell’area occupata in estate dalla tensostruttura, rimarrà aperta tutti i pomeriggi fino al 17 gennaio, accanto ai grandi giochi di luce – Tutte le informazioni

LEGNANO – La pista di pattinaggio “Legnano ice park” è aperta nel parcheggio di via Gilardelli dall’1 dicembre al 31 gennaio nei giorni feriali dalle 15.30 alle 19.30 e dalle 21 alle 23; il sabato, la domenica, i giorni festivi e prefestivi dalle 10.30 alle 12. 30, dalle 15.00 alle 19.30 e dalle 21.00 alle 23.30 – Qui il programma

CANEGRATE – Con Digiteca la Biblioteca di Canegrate diventa una palestra digitale per bambini dai sette anni realizzata attraverso il “Progetto Orchestra”. Prossimo appuntamento sabato 14 gennaio – Scopri di più

ANGERA – È dedicato alla Rana l’evento di sabato mattina in Biblioteca a Angera con Maria Cannata. Una lettura e laboratorio di esplorazione sonora per incontrare la natura, dalla storia di un piccolo animale alla sperimentazione di semplici oggetti da cui prendono vita ritmi e musicalità. Due turni alle ore 10 e alle 11 – Come partecipare

LUINO – La Biblioteca organizza per i migliori amici dei bambini “La notte dei pupazzi”. Ogni bambino può portare il proprio peluche preferito venerdì in biblioteca per poi passarlo a riprendere sabato mattina assieme a un libro che il pupazzo avrà scelto per lui – L’iniziativa

IL CONCORSO – È dedicato all’acqua, il concorso proposto da Alfa a bambini e ragazzi di tutte le scuole elementari e medie della provincia. Per partecipare bisogna realizzare degli elaborati ispirati alla flora e alla fauna del territorio e inviarli entro il 28 febbraio 2023 – Ecco come partecipare

ESCURSIONI

CAGNO (CO) – Ritrovo alle ore 15 al Mulino del Trotto domenica 15 gennaio per due brevi passeggiate nel Parco Valle del Lanza, prima al presepe degli animali e poi, dopo una merenda a base di cioccolata e vin brulè in cascina, alle 17 altra bella passeggiata con le fiaccole al presepe galleggiante allestito dalle Guardie ecologiche del parco – Tutte le informazioni

VARESE – Alla scoperta della città con “Viaggio in Famiglia”, un progetto firmato Archeologistics che conta tre taccuini con tre guide d’eccezione per conoscere i luoghi più belli e significativi di Varese pensate soprattutto per i più piccoli – Scopri di più

MONTE CARZA – Sulla cima del Monte Carza è possibile ammirare il panorama sul Lago Maggiore seduti sulla nuova panchina gigante del Verbano. Info

VARESE-RASA: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° – Come arrivarci

BRINZIO: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona – Leggi qui

MAMMA E PAPA’

VARESE – Conosciamo il Kamishibai: workshop gratuito in Biblioteca a Varese. L’incontro sarà condotto da Chicco Colombo del Teatro dei Burattini di Varese sabato 14 gennaio a partire dalle ore 9.30 – Tutte le informazioni

OPEN DAY SCUOLE – Entro la fine di gennaio bisogna iscrivere i figli a scuola per l’anno scolastico 2023-2024. VareseNews aiuta le famiglie nella scelta dedicando agli open day uno spazio speciale – Scopri qui gli open day in programma

ASSEGNO UNICO – Il rinnovo dell’Assegno Unico Universale per i figli per l’anno 2023 è automatico, ma dal mese di marzo sarà corrisposto il minimo dell’importo a chi non presenta l’Isee aggiornato entro il 28 febbraio. Possibilità di recupero entro giugno 2023 – Tutte le informazioni