Conosciamo il Kamishibai: workshop gratuito in Biblioteca a Varese

La Biblioteca civica di Varese ospita nella mattinata di sabato 14 gennaio dalle ore 9.30 alle 13 “Conosciamo il Kamishibai”, workshop gratuito con Chicco Colombo alla scoperta di questa antica tecnica narrativa giapponese.

La proposta – pensata per attori, educatori, insegnanti di ogni ordine di scuola, lettori, giovani e adulti – prevede un primo approccio al teatro Kamishibai, accennando a storia, drammaturgia e tecniche di racconto, comprese le istruzioni pratiche per costruire il proprio Butai (il Teatrino di carta).

A partire dall’esperienza di Chicco Colombo si attraverseranno diverse storie rappresentate con questa forma di narrazione per concludere la mattinata con la messa in scena di una storia costruita collettivamente.

Per prenotazioni e maggiori informazioni scrivere a 393 3315016 oppure chiccocolombo@gmail.com.

L’evento è realizzato in collaborazione con Teatro burattini Varese e durante l’incontro sarà presentato il programma didattico didattico relativo al Teatro Kamishibai 2023.

La Biblioteca Civica di Varese è in via Sacco 9.