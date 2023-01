I giovani liceali riflettono sul futuro di Varese

E’ una riflessione sul mondo che ci attende nei prossimi anni la proposta educativa che due importanti scuole di Varese, il Liceo Scientifico Galileo Ferraris e l’Istituto Alberghiero De Filippi faranno a un nutrito gruppo di loro studenti, sabato 28 gennaio nella sede della scuola alberghiera di via Brambilla 15.

La proposta educativa che il Liceo Scientifico Galileo Ferraris e l’Istituto De Filippi stanno facendo consiste in particolare in una riflessione sul futuro del mondo con un orizzonte di riferimento di trent’anni. La popolazione mondiale attualmente attraversando la quarta rivoluzione industriale 4.0, con l’intelligenza artificiale che si espande a vista d’occhio, ed è quindi è diventato essenziale avere una visione prospettica per poter lavorare per il futuro.

L’incontro di sabato 28 si baserà sul libro “Varese 2051“, uscito un anno e mezzo fa, che raccoglie, oltre a quelle degli autori (Cesare Chiericati e Antonio Martina) le previsioni e le riflessioni di esperti, giovani, insegnanti e testimoni in campo sociale, economico, politico e ambientale, e si concentrerà su come Varese e il suo territorio cambieranno nei prossimi 30 anni.

Si discuteranno tra l’altro dei cambiamenti economici e sociali del territorio e oltre, e di come le decisioni dei decisori pubblici e privati influenzeranno il futuro del territorio. Inoltre, si farà riferimento al contesto globale, al ruolo dell’UE nel mondo, all’influenza della tecnologia sulla società e alla posizione strategica del territorio provinciale di Varese, che è al centro di un’area ad alto valore aggiunto economico, con aggregazioni strutturate di imprese, università, centri di ricerca e infrastrutture di trasporto come l’aeroporto di Malpensa e il collegamento con Alptransit, senza dimenticare progetti futuri come quello del Tram-Treno.

L’appuntamento è per le 9 di sabato 28 gennaio: dopo i saluti di benvenuto, verrà espresso il pensiero dei dirigenti scolastici degli istituti coinvolti: Marco Zago, dirigente del Liceo Ferraris, parlerà de “Il dono del presente, il progetto per il futuro”. Giovanni Baggio, Rettore del De Filippi , parlerà di “Talento, competenze, grinta. Parole per il futuro” insieme ai docenti Federico Maggio ed Emanuele Panza.

Alle 10 verrà illustrato il progetto Tram Treno: a farlo sarà Lucia Zilio, Presidente del Rotary Club Varese Ceresio, insieme a Giovanni Arioli. Alle 10,20 si entrerà nel merito del libro: prima con una introduzione del giornalista Antonio Franzi, poi con gli interventi dei due autori: Cesare Chiericati, che parlerà di “Cosa dovrebbe e potrebbe accadere nei prossimi 30 anni” e Antonio Martina che spiegherà “Come proiettarsi nei prossimi trent’anni”.

IL PROGRAMMA DELL’INCONTRO

9,00 – Saluti di benvenuto e introduzione all’incontro

9,10 – Il pensiero di alcuni Dirigenti scolastici:

Il dono del presente, il progetto per il futuro – Prof. Marco Zago – Dirigente Liceo Ferraris – Varese

Talento, competenze, grinta. Parole per il futuro – Prof. Giovanni Baggio – Rettore De Filippi Varese, con i Prof.

Federico Maggio ed Emanuele Panza

10,00 Il progetto Tram Treno:

Dott.sa Lucia Zilio – Presidente Rotary Club Varese Ceresio con il dott. Giovanni Arioli

10,20 Varese 2051 – un libro di riferimento – Antonio Franzi, giornalista

10,30 Cosa dovrebbe e potrebbe accadere nei prossimi 30 anni – Cesare Chiericati, autore del libro Varese 2051

10,50 Come proiettarsi nei prossimi trent’anni – Antonio Martina – autore del libro Varese 2051

11,10 Domande degli studenti e risposte immediate dei relatori

11,30 Termine dell’incontro