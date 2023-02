Giuseppe Colombo lascia il consiglio comunale di Buguggiate

Giuseppe Colombo ha lasciato il consiglio comunale di Buguggiate. Le dimissioni sono state consegnate all’inizio di febbraio e in apertura del prossimo consiglio comunale, il 16 febbraio (inizio ore 21), al suo posto verrà nominata Angela Borghi, già assessore esterno (nella foto Angela Borghi e Giuseppe Colombo)

Colombo aveva già, ad ottobre 2021, rimesso la delega di consigliere ai Lavori Pubblici mantenendo solo quella all’Ambiente e all’Ecologia; ora la decisione di lasciare definitivamente il consiglio comunale.

Gli ultimi punti all’ordine del giorno prevedono anche la nomina di un nuovo rappresentante nella commissione consiliare Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia e in quella Affari sociali ed Ecologia, ruoli occupati in precedenza da Colombo.

Un “divorzio”, quello tra Beppe Colombo e l’amministrazione di Matteo Sambo, avvenuto in sordina, senza dichiarazioni plateali o sbattute di porte, ma che le posizioni fossero ormai distanti era emerso in più occasioni, anche se a denti stretti. «Un gruppo di lavoro funziona se ci sono sinergia ed identità di vedute, altrimenti non è possibile», aveva detto Beppe Colombo al momento delle sue prime dimissioni. Con il tempo, evidentemente, la diversità di opinione si è tramutata in uno strappo.