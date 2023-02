Investito 15enne in bicicletta a Busto Arsizio, in azione l’elisoccorso

Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 3 febbraio. un incidente stradale ha coinvolto un giovane ciclista di soli 15 anni nel corso Italia. L’impatto con un’auto è avvenuto intorno alle 13.50 e sono ancora molto poche le informazioni disponibili sull’0accaduto.

I Carabinieri di Busto Arsizio sono stati allertati immediatamente insieme ai soccorsi sanitari del 118. Il giovane, sembrava aver subito serie ferite a seguito dell’incidente poiché i soccorritori hanno operato inizialmente in codice rosso. Poco dopo però è stato riclassificato in codice verde. Gli operatori sono al lavoro per trasferirlo all’ospedale più vicino con l’elisoccorso e un’ambulanza.

La situazione è ancora in fase di valutazione e i soccorsi sono ancora in missione. Non sono ancora disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente e sulle condizioni del giovane ciclista.