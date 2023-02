È morto lo stilista Paco Rabanne

È morto a 88 anni, a Ploudalmézeau, in Francia, il celeberrimo stilista Paco Rabanne, nato con il nome di Francisco Rabaneda Cuervo.

Era nato nel 1934 in Spagna, a Pasaia, nei Paesi Baschi, ma fuggì in Francia per evitare la Guerra Civile. Iniziò così la sua carriera nel mondo della moda, fino a creare il celebre marchio che porta il suo nome d’arte.