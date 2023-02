Un altro colpo ai distributori automatici a Varese

Proseguono senza sosta i colpi ai distributori automatici in provincia di Varese. Nella notte di venerdì 27 gennaio erano state prese di mira diverse macchinette di locali pubblici del capoluogo e pochi giorni fa anche a Luino è stato denunciato un caso.

I ladri entrano negli edifici con forzando le porte, raggiungono i distributori, li aprono scassinandoli e prendono i soldi.

L’ultimo caso è avvenuto la scorsa notte alla Varesina Scherma. Stesso modus operandi e anche in questo caso a finire nelle tasche dei ladri sono state le monetine all’interno della macchinetta. Come nei precedenti, non è tanto l’incasso, quanto il danno a edifici e distributori.