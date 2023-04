Il Maga aperto lunedì 1 maggio

In occasione della Festa dei Lavoratori il Museo MA*GA di Gallarate sarà eccezionalmente aperto con orario festivo dalle ore 11.00 alle ore 20.00. Per l’occasione il Museo propone due visite guidate speciali alla mostra Andy Warhol. Serial Identity alle ore 17.00 e ore 17.30. Massimo 30 persone per turno. La visita guidata è gratuita a fronte dell’acquisto di un biglietto d’ingresso alla mostra.

Possibilità di prenotazione su Ticketone o presso la biglietteria del Museo.

Gli aventi diritto alla gratuità possono prenotare l’ingresso presso la biglietteria del Museo o scrivendo a biglietteria@museomaga.it