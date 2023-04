La “Nuova Pro Loco Citta’ di Luino” si presenta alla cittadinanza

La “Nuova Pro Loco Città di Luino”, che sarà guidata da una giovane 23enne di nome Margherita Romano, è pronta a presentarsi alla cittadinanza e iniziare con essa e con le diverse realtà del territorio un percorso di rilancio della vita del paese, promuovendo iniziative di carattere ludico-ricreativo, manifestazioni e attività.

L’appuntamento è per venerdì 21 aprile alle 21:00 a Palazzo Verbania. La serata sarà l’occasione perfetta anche per raccontare ai cittadini i progetti che la nuova realtà luinese ha in cantiere, tra cui una Festa di Primavera in programma il 29 e 30 aprile.

Per maggiori informazioni: nuovaprolococittadiluino@gmail.com / 331 380 4352