Al Quarto Stato di Cardano una serata per sostenere Mediterranea e il salvataggio dei migranti

Una serata per conoscere e sostenere l’attività di Mediterranea, la ong attiva con la nave Mare Jonio nel salvataggio dei migranti in alto mare. L’incontro è organizzato dal Circolo Quarto Stato di Cardano, domenica 21 maggio dalle 20.30.

La serata prevede un incontro con l’equipaggio di Milano e con Vanessa Guidi, medico e coordinatrice del team sanitario a bordo della nave di soccorso Mare Jonio.

La Ong è sostenuta da oltre 3500 soci attivi in Italia, ma anche in altri Paesi europei e negli Stati Uniti, è supportata anche da associazioni nazionali come ad esempio l’Arci.

Oltre al soccorso svolge anche attività informativa e di sostegno ad altre realtà che si occupano di assistenza in mare nel Mediterraneo (collaborazione necessaria per l’ampia area di soccorso e visti anche i progressivi stop amministrativi imposti dalle nuove norme anti-Ong). È stata attiva anche nell’assistenza ai rifugiati ucraini nel 2022.

L’introduzione della serata al Quarto Stato sarà a cura dell’associazione Il Trampolino odv.