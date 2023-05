Francesca Mineo presenta il suo “Nessuno è perfetto, ma l’amore sì” alla Ubik di Varese

Una storia di adozione, l’esperienza di una mamma, molti consigli di esperti per comprendere cosa sono e come devono essere maneggiati con cura quei bisogni speciali che esprimono i bambini.

Sabato 13 maggio Francesca Mineo presenterà alla libreria Ubik di Varese il libro “Nessuno è perfetto, ma l’amore sì”. A moderare ci sarà il giornalista Marco Dal Fior.

“Nessuno è perfetto ma l’amore sì” è un libro di attese e di storie, un racconto che parla alle nostre fragilità di adulti, che svela miti da sfatare nell’adozione, carica di sfide faticose, ma anche felicità senza confini. Un libro per tutti i genitori, di pancia e di cuore, per scoprire che l’amore cura e che tutti viviamo con “bisogni speciali”. E per fortuna, nessuno è perfetto.

“Per essere genitori occorrono tanto amore, pazienza senza limiti, molta energia, un pizzico di incoscienza, consapevolezza e voglia di imparare dai vostri futuri figli -dice l’autrice-. Un viaggio nell’adozione di bambine e bambini che, al di là di (inutili) etichette, sfoderano il più invincibile dei superpoteri: l’amore perfetto che solo loro sono capaci di donare”.

Francesca Mineo, giornalista, è mamma di un ragazzino di origine cinese. Si occupa di comunicazione e progetti editoriali per organizzazioni del terzo settore e della società civile. È autrice di podcast. Ha curato collane e pubblicazioni sui temi della famiglia, dell’affido e dell’adozione. Per San Paolo ha pubblicato “Adozione. Una famiglia che nasce” (2018), diario del viaggio adottivo, dall’annuncio fino all’arrivo in famiglia, rivolto a genitori e nonni.

Ha scritto “I 189 giorni di Laura” (Ancora, 2009), storia di un’operatrice umanitaria morta in Kosovo, paese cui aveva dedicato passione e impegno per tentare di risollevare i bambini dai traumi della guerra.

NESSUNO È PERFETTO, MA L’AMORE SI’

Edizioni San Paolo 2023, pp. 139 euro 14,00