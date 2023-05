Lo Yaka Volley vince ancora e vola alla seconda fase playoff

Ancora una prova superlativa per lo Yaka Volley che frantuma le velleità dell’Ongina di tornare nella serie maggiore e la batte con un netto 3-1 davanti al sempre splendido pubblico di Malnate.

Dando un occhio al tabellino ci si rende conto che la Canottieri totalizza 55 su 62 punti con soli 3 giocatori, lo Yaka invece ne segna 64 dei 66 con ben 5, a conferma che è squadra a tutti gli effetti, un “gruppo” che si è confrontato con due fuoriclasse come l’opposto Miranda e l’attaccante Chadtchyn, migliori realizzatori rispettivamente con 23 e 26 punti.

Con questo straordinario risultato si scrive un capitolo importante della storia dello Yaka Volley che, a quanto pare, non intende ancora mettere la parola “fine” al sogno Serie A3. Passando al 3° turno però la squadra malnatese andrà ad affrontare chi ha vinto il proprio girone nella regular season: Gabbiano di Mantova e Scanzorosciate, entrambe uscite sconfitte in fase 1 dalla Negrini di Acqui Terme che ha già i piedi in A3.