Una giornata di studio a Varese per approfondire le origini del trauma

Venerdì 12 maggio il Salone Estense di Varese ospita una giornata di studio che ha l’obiettivo di fornire conoscenze e riflessioni sul trattamento del trauma precoce.

Saranno tanti i contributi di studiosi ed esperti in materia, che presenteranno le più recenti ricerche scientifiche e gli apprendimenti acquisiti nel lavoro sul campo, a partire dall’esperienza di cura del trauma nelle Comunità per minori de “Il Pezzettino”, che ha sede a Varese. L’approccio adottato nella giornata di studio sarà multidisciplinare, e affronterà la questione da tutti i punti di vista.

«Ringrazio la Comunità Il Pezzettino per l’attività svolta quotidianamente – ha commentato il sindaco Davide Galimberti Ma anche per la giornata di studio, un momento di confronto che sottolinea anche la grande attenzione che istituzioni, enti, mondo formativo e tutti gli attori sociali del territorio hanno su un tema così delicato e importante, evidenziando ancora una volta l’essenzialità di fare rete per un approccio multidisciplinare»

«Sono i bambini della comunità a ringraziare il comune per l’attenzione e l’accoglienza nei confronti delle nostre comunità- ha risposto Daniela Costo, della direzione di comunità – Abbiamo deciso di intitolare la giornata “cosa passa dallo sguardo” perchè i bambini del pezzettino hanno sempre guardo spento quando arrivano. Uno sguardo che è importante cambiare»

RELATORI PRESTIGIOSI PER LA GIORNATA DI STUDIO

La giornata avrà inizio alle 9.30: presenti in qualità di relatori Daniela Cosco (Psicologa, pedagogista, mediatrice familiare, specializzata in psicotraumatologia. Si occupa della direzione scientifica del progetto di Cura Il Pezzettino e della direzione delle comunità), Alessandra Simonelli (Psicologa e psicoterapeuta, professore ordinario di psicopatologia dello sviluppo, direttrice del dipartimento di psicologia dello sviluppo e della socializzazione dell’Università di Padova), Francesco Vadilonga (Psicologo, psicoterapeuta, formatore, direttore del CTA, co-direttore della Scuola di Psicoterapia IRIS. Responsabile scientifico del Servizio Specialistico di Sostegno alle Adozioni difficili e Presa in Carico delle Crisi Adottive di Milano e CTU presso il Tribunale per i Minorenni di Milano), Alberto Pellai (Medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso il dipartimento di Scienze biomediche dell’Università degli Studi di Milano. Nel 2004 il ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d’argento al merito in Sanità pubblica. È autore di molti famosi libri di parenting e psicologia), Pietro Forn (Ex magistrato, già Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Torino e presso quella di Milano in qualità di coordinatore del gruppo di magistrati che persegue i reati in danno delle fasce deboli, nonché dal 16 novembre 2015 al 16 giugno 2016 Procuratore della Repubblica ff; autore di numerosi articoli e testi sull’argomento. Dal marzo 2017 Garante per l’attuazione del protocollo di intesa fra Procuratore, Sindaco e Prefetto di Milano per la tutela delle vittime vulnerabili), Antonio Rota, Donata Forlenza (Co-direttori artistici del “Teatro del Sole”. Dal 1995 alternano l’attività di attori, drammaturghi e registi ad un’intensa attività di insegnamento, formazione per insegnanti ed educatori, progetti teatrali con disabili e laboratori teatrali per bambini, ragazzi e adulti. Collaborano con la Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari), Anna Pedrazzini (Pianista ed insegnante di musica della prima infanzia, Mlt Gordon, formatrice, curatrice dei progetti e delle drammaturgie musicali degli spettacoli 0-6 di Opera Education), Massimo Agosti (Medico neonatologo e pediatra, specialista in Pediatria e in Neonatologia. Professore di Pediatria presso l’Università degli Studi dell’Insubria e direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria. Dirige i Centri di Neonatologia – Terapia Intensiva Neonatale e di Pediatria di Varese e del Verbano. È direttore del Dipartimento Materno Infantile presso l’Azienda sociosanitaria territoriale dei Sette Laghi-polo universitario), Paola Ortolan (Magistrato nell’ambito del diritto di famiglia e delle relazioni familiari da oltre vent’anni. È Giudice del Tribunale per i Minorenni di Milano, dopo una lunga esperienza come Giudice della IX sezione civile, sezione Famiglia, del Tribunale di Milano. Svolge anche un’intensa attività di formatrice, in particolare sui temi della violenza domestica e della parità di genere), Laura Sangiorgi (Architetto, consulente colore IACC e membro del team “Impronta: Neuroscienze per l’architettura”. Dal 2003 è di supporto alla didattica per i corsi del Professore Danilo Redaelli alla Facoltà di Architettura e Facoltà del Design del Politecnico di Milano. Si occupa di progettazione architettonica, design for all, interior design e colore. Nel 2017 è entrata nel gruppo docenti del Master NAAD, Neuroscience applied to architectural design), Alessio Porreca (Psicologo clinico, psicoterapeuta, PhD. Assegnista di ricerca presso il dipartimento di psicologia dello sviluppo e della socializzazione dell’ Università degli Studi di Padova).