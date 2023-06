A San Carlo una festa a tutta pallavolo per ricordare Silvia

Appuntamento sabato 17 e domenica 18 giugno a Varese, all’oratorio di San Carlo, (via Giannone 23) con “In festa con Silvia”: volley, ottima cucina e tanti appuntamenti per grandi e piccini

Una festa a tutta pallavolo per ricordare un’amica che non c’è più. Appuntamento sabato 17 e domenica 18 giugno a Varese, all’oratorio di San Carlo (via Giannone 23) con “In festa con Silvia”, evento che torna dopo lo stop dovuto a Covid.

L’ultima edizione in ricordo di Silvia Peluffo, stroncata da un male incurabile a 36 anni, si è tenuta nel 2019 per questo evento che ha scopo benefico, con tutto l’incasso che sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Giacomo Ascoli. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Varese ed è realizzata con la collaborazione dell’oratorio San Carlo Borromeo, La Piedigrotta, Due Punto Zero, Manuelmente e Seltr Pgs.

L’edizione 2023 ha al centro il torneo di pallavolo 3+3 con 12 squadre coinvolte, in campo da sabato 17 giugno alle ore 12.00 e domenica 18 giugno dalle ore 10.00. Ci sarà il rifornitissimo banco gastronomico con spiedini – salamelle – patatine fritte aperto i due giorni di evento e sabato sera e domenica a pranzo la pizza e la cucina by Piedigrotta di Varese.

Sabato 17 giugno musica dal vivo con i “B@ttisti”, band tributo a Lucio Battisti, mentre domenica 18 giugno alle 11 ci sarà il torneo di calcio Under 15, alle 15 animazione per i bambini con il Mago Robik e al pomeriggio prove di tiro con l’arco con il Team Archery Venegono.

Per informazioni e iscrizioni: Chiara 3498114203 meguiotto@gmail.com o Mauro 3474296242, pagina Facebook Silvia-e-i-suoi-amici-in-festa.