L’aula in memoria di Daniele il pub in fiamme a Origgio e la festa del rugby a Varese nel podcast del 6 giugno

Le notizie del podcast di martedì 6 giugno

È stata inaugurata alla primaria di Gazzada Schianno Don Guido Cagnola un’aula multifunzionale realizzata in memoria di Daniele, il bimbo ucciso dal papà a Morazzone il 1 gennaio 2022 e che proprio il 6 giugno festeggiava il compleanno. Lo spazio è dedicato al Piccolo Principe libro a cui Daniele era particolarmente legato come ha ricordato la madre Silvia Gaggini nel suo discorso letto durante la cerimonia a cui hanno preso parte il prefetto salvatore pasquariello, e il sindaco di Gazzada Schianno Paolo Trevisan.

“Oggi è un giorno speciale, molto speciale – ha detto mamma Silvia leggendo uno scritto firmato con gli Educatori dell’Oratorio di Schianno – . Ogni bambino aspetta questo giorno tutto l’anno, quasi come si aspetta Babbo Natale la notte della Vigilia. Oggi è il 6 giugno, il compleanno di Daniele. È per questo che, in questa data, abbiamo deciso di organizzare qualcosa di altrettanto speciale. Oggi, all’Istituto Don Guido Cagnola, dove Daniele aveva iniziato a frequentare la seconda elementare, dove aveva conosciuto i suoi adorati amici e le sue dolci maestre, verrà inaugurata un’aula ludo didattica a lui dedicata. Un luogo dove tutti i bambini della scuola potranno sentire Daniele vicino. È stato infatti un vero e proprio progetto pensato ad hoc per Daniele e i suoi compagni, portato avanti da mamma Silvia con il prezioso aiuto del Circolo della Paniscia, il “gruppo camperisti” di nonno Davide e nonna Mariangela a cui Daniele era molto legato”.

La palestra ha chiuso senza preavviso, clienti sul piede di guerra. Succede a Busto Arsizio, alla Up Level di via delle Allodole che ha le porte sbarrate da alcuni giorni. Chi, tra i clienti, ha provato a contattare i numeri telefonici non ha ricevuto risposte. «Ci sono iscritti che hanno da poco sottoscritto un abbonamento annuale» scrive a VareseNews uno dei clienti di Up Level. Un gruppo di clienti ha dato vita a una chat per discutere le iniziative da intraprendere. La palestra fa capo a una società che gestisce numerose palestre in Italia in particolare in Campania, a Napoli dove ha la sede principale.

Vigili del fuoco in azione dalle 3,30 circa della notte tra lunedì 5 e martedì 6 giugno a Origgio per un incendio che ha avvolto il tetto del pub Buena Vista, che si trova in via Celeste Milani, proprio accanto alla trafficata strada provinciale 233, la “Varesina”. non si registrano feriti né intossicati. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte.

Più tempo scuola nelle primarie di Varese. È l’idea su cui si stanno confrontando Comune, Ufficio scolastico e istituti comprensivi. In città sono solo 4 i corsi di 40 ore settimanali ma il 44% degli iscritti usufruisce del dopo scuola. Da qui l’idea di verificare le potenzialità di un aumento dell’offerta scolastica e il gradimento diquesta formula da parte delle famiglie. Nel caso l’ampliamento potrebbe avvenire dall’anno scolastico 2024/2025

La ventesima edizione della Festa del Rugby di varese sta per cominciare e come da tradizione il campo Aldo Levi di Giubiano, aprirà le sue porte alla città per tre giorni dedicati a sport, musica e divertimento. l’evento vedrà la sua apertura giovedì 8 giugno alle 18:30 con l’inaugurazione e il fischio d’inizio del sesto Memorial Paltani, dedicato all’ex giocatore del club Andrea Paltani, scomparso all’età di 16 anni. Anche quest’anno ci saranno parcheggi convenzionati in via Lazio e via Nino Bixio con tariffe agevolate. Verrà chiusa al traffico via Salvore, mentre via Maspero sarà a senso unico a salire fino al parcheggio.