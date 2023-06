La Festa del Rugby Varese è arrivata: ecco il programma dell’edizione numero 20

La ventesima edizione della Festa del Rugby sta per cominciare e come da tradizione il campo Aldo Levi di Giubiano, casa del Rugby Varese, aprirà le sue porte alla città per tre giorni dedicati a sport, musica e divertimento.

Come da programma, l’evento vedrà la sua apertura giovedì 8 giugno alle 18:30 con l’inaugurazione e il fischio d’inizio del sesto Memorial Paltani, dedicato all’ex giocatore del club Andrea Paltani, scomparso all’età di 16 anni. L’Under 15 del Varese scenderà in campo contro il Rugby Valcuvia per aggiudicarsi la coppa, che sarà consegnata da Piergiorgio Menapace, ex giocatore della Nazionale Italiana. La serata proseguirà con li DJ set del collettivo 4 Season Collapse, che vedrà il palco dell’Aldo Levi spartito tra quattro DJ della provincia, Mr Marshmallow, dj Dos, dj Lanfre e dj Carlito, accompagnati dal vocalist dello sport varesino Pisa. Il concerto sarà aperto da Hybris e Totò, vincitori della menzione speciale del Rugby Varese Music Challenge 2023.

Venerdì 9 la parte sportiva sarà incentrata sull’open day juniores, dedicato a ragazze e ragazzi nati dal 2006 al 2012.

Affari Grossi, accompagnati dalla band Benedetti Sedicesimi, saliranno sul palco dell’Aldo Levi, per aprire la serata musicale del venerdì. Seguirà l’esibizione dei vincitori del contest musicale della Festa del Rugby, gli Error404.

Ospiti d’onore dell’edizione 2023 saranno i Punkreas, gruppo musicale punk rock che ha fatto la storia della musica in Italia. A seguire, la serata si chiuderà con l’aftershow di dj Cusa e Ines: “L’inclusione nel rugby è uno dei principi fondamentali – ha affermato Pantaleone Mansi, volontario Rugby Varese, alla presentazione ufficiale del programma – Per questo anche noi dobbiamo lottare perché vengano abbattute determinate barriere”.

Sabato 10 un megaschermo visibile a tutto campo, anche dalle tribune, verrà sintonizzato sulla finale di Champions League, che vedrà Inter e Manchester City contendersi il titolo. Durante la giornata, invece, saranno due gli appuntamenti sportivi: alle 10.30 l’open day dedicato al minirugby per i bambini e le bambine nati tra il 2012 e il 2019. Nel pomeriggio, dalle 14.30, si terrà il tradizionale torneo Seven, che vedrà sul campo otto squadre: oltre alla partecipazione delle tre squadre storiche del seven del Rugby Varese – Gringos, Veicolo Longo e Nineteeners – composte da giocatori della prima squadra, ci saranno altre cinque squadre, i Kai Topanga, team sempre interno al Rugby Varese fondato da ragazzi giocatori dell’Under 19, Clurichauns, Parabiago, Pontallier, Novara & Cernusco.

Non mancherà certo la musica anche nella serata di sabato, con l’apertura dei Motoroll, storica band rock. A seguire, come da tradizione, Andrea Minidio con Sicks and friends salirà sul palco: “I Sicks sono parte della storia del club e della festa – prosegue Mansi – Un grazie speciale va certamente ad Andrea Minidio, perché se siamo riusciti ad arrivare a vent’anni di festa è anche grazie a lui, ex vicepresidente, ex giocatore. Siamo tutti d’accordo sul fatto che merita uno spazio su palco e in occasione del ventennale è bello che a chiudere la serata siano proprio i Sicks”.

Anche quest’anno ci saranno parcheggi convenzionati in via Lazio e via Nino Bixio con tariffe agevolate. Verrà chiusa al traffico via Salvore, mentre via Maspero sarà a senso unico a salire fino al parcheggio. “Siamo arrivati a vent’anni di Festa, uno dei momenti sportivi più importanti e coinvolgenti della città – afferma l’Assessore allo Sport Stefano Malerba – Mi auguro che il tempo dia una mano e complimenti a tutti gli organizzatori, perché quest’anno abbiamo fatto le cose in grande e seriamente. Quindi, buon divertimento a tutti!”.