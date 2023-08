Accordo triennale tra Erreà e Pallacanestro Varese

La Pallacanestro Varese e la Erreà – noto marchio sportivo emiliano – hanno annunciato oggi il raggiungimento di un accordo triennale a partire dalla stagione 2023-2024.

«Con grande piacere e soddisfazione comunichiamo l’inizio di una partnership tra due realtà che condividono una visione ambiziosa per il futuro del basket. L’obiettivo è far brillare i colori della Pallacanestro Varese grazie alla qualità e all’estro distintivo di Erreà».

«Il nostro impegno con la Pallacanestro Varese rappresenta un passo importante nella nostra missione di sostenere lo sport e le sue eccellenze» afferma Massimo Olivieri, responsabile della Divisione Basket di Erreà. «Siamo onorati di collaborare con una squadra così prestigiosa, con una storia così importante alle spalle ed un progetto così strutturato a 360° per il futuro. Siamo pronti a fare la nostra parte per soddisfare le esigenze della squadra, del settore giovanile e di tutti i tifosi e siamo sicuri che insieme ci toglieremo tantissime soddisfazioni».

Erreà Sport è dal 1988 azienda italiana leader specializzata nella produzione di abbigliamento sportivo. Presso la sede di San Polo di Torrile, in provincia di Parma, avviene la gestione dell’intera filiera produttiva e si sviluppano tutte le fasi di lavorazione del prodotto. Questo aspetto consente ad Erreà di rappresentare attualmente in Europa l’unica azienda ancora produttrice nel settore dell’abbigliamento sportivo e la prima ad avere ottenuto nel 2007 la certificazione Oeko-Tex Standard 100 per tutti i suoi prodotti.